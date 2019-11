¿Quién es?, no lo conozco: Pati Chapoy sobre Remmy Valenzuela

El pasado domingo se estrenó una nueva temporada de La Academia, pero todo indica que uno de los jueces no es del agrado de Pati Chapoy.

Ayer, Adal Ramones acudió a Ventaneando para hablar de la emisión y fue ahí donde Chapoy se le dejó ir a la yugular a Remmy Valenzuela, quien por cierto en La Laguna si lo conocen bien ya que seguido llena sus presentaciones.

"A mí no me gustó el niño del sombrero, creo que sobra (Remmy). ¿Quién es? No lo conozco”, le dijo Pati a Adal sombre Remmy.

Adal Ramones explicó al respecto que poco a poco, tanto los jueces como los participantes irán soltándose cada semana.

“Remmy, que dices que no conoces, se soltó padrísimo a los cinco cantantes ya no paraba, yo creo que todo va a ir agarrando su lugar”, comentó el conductor de La Academia.