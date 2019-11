¿Cómo debe ser el suéter de mi perro?

La mayoría de los perros se han adaptado tanto a la vida casera, que incluso ahora necesitan ayuda para regular su temperatura corporal.

Es cierto hay algunos perros que sufren más el frío que otros, por ejemplo, no será igual la temperatura corporal de un Chihuahua a la de un Alaskan Malamute.

Es importante recordar que no todos pueden llevarlo. Si tu perro cuenta con un grueso pelaje y es de notoria musculatura, probablemente busque la forma de quitarse el suéter que le llegues a colocar.

Los animales pueden requerir ropa en situaciones específicas siempre y cuando el perro no muestre incomodidad.

Uno de los errores más comunes es querer forzarlo a que use una prenda incluso cuando se niega a hacerlo. Recuerda que por naturaleza ellos no llevan ropa, y si lo han ido aceptando es debido al cambio de hábitat que pasaron.

Según un artículo de Mis Animales, si decides que tu perro llevará suéter, debes considerar el material del cual estará hecho, tamaño y elasticidad.

Cubrir a tu perro con un suéter que vaya cargado con adornos extras, como gorros y botones grandes puede llegar a ser muy incómodo para él debido a que no podrá moverse con facilidad. Si estos se encuentran al alcance del hocico, como en el caso de los botones, podría ingerirlos con facilidad y ocasionar un gran accidente.

También se debe tomar en cuenta que tan práctico es para él y si le permitirá moverse con la misma naturalidad que lo hace cuando no lo lleva puesto.

En muchas ocasiones la ropa para perros cuenta con adhesivos con los cuales asegurarlo, pero estos, aunque sean usuales, pueden llegar a ser muy incómodos para tu mascota, ya que incluso podría enredarse con su pelaje haciéndolo pasar un mal rato.

Cuando escojas el material del suéter debes tomar en cuenta que todo lo que forma la prenda está fuera del alcance de tu perro y es tu responsabilidad hacerlo agradable.

Antes de ponerle la prenda verifica que no es un material que suelte pelusa ya que de ser así, podría caer con facilidad en sus fosas nasales y boca, sin poder hacer nada y tú podrías no notarlo en un par de horas, ya que no suelen ser muy notorias a la vista.

También debes estar atento al comportamiento de tu perro con ello puesto, ya que algunos pueden desarrollar alergia al material después de comenzar a usarlo; especialmente aquellos que son de piel muy delicada.

Recuerda que, aunque cumplas con todos estos parámetros, debe ser prioridad mantenerlo limpio, sobre todo si estuvo al aire libre, ya que ahí podrían acumilarse insectos y bacterias que pueden dañarlo.

Por lo general, los animales que suelen requerir más de suéteres son los cachorros y los perros ancianos, que son más sensibles a las bajas temperaturas. También los tipos de perros que tiemblan aún cuando están quietos podrían necesitarlo, como es el caso de los Chihuahuas.