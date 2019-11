Revelan que Lety Calderón está al pendiente de Juan Collado

Antonio Collado, hermano de Juan Collado, quien actualmente se encuentra preso por delincuencia organizada y lavado de dinero, habló de la situación que atraviesa el esposo de Yadhira Carrillo, y de su exesposa la actriz Leticia Calderón.

Fue durante una entrevista para el programa Suelta la Sopa, que el esposo de Jimena Gállego, declaró que recientemente la Fiscalía de Querétaro detuvo al empresario Sergio Bustamante por presunta falsedad de declaraciones, tras haber acusado a Juan Collado de fraude, lo que puede dar un giro al caso del abogado.

"Estamos esperando ahorita a que se resuelva el amparo, el día viernes pasado detuvieron al señor Bustamante, quien fue el denunciante, está detenido en Querétaro por falsedad de declaraciones, debido a este proceso que se puede resolver de dos a seis meses, Collado todavía estaría dentro", afirmó Antonio Collado.

Respecto a las recientes declaraciones de Leticia Calderón sobre su decisión de no llevar a sus hijos a prisión para que visiten a su papá, Antonio dijo que respeta a la actriz.

"Yo creo que el tema no es que los niños no vayan al reclusorio, si no lo más conveniente para los niños, a Juan obviamente le gustaría que lo vieran pero es muy triste ver a su papá en esa situación... Espera salir pronto y regrese con ellos", mencionó el cuñado de Yadhira Carrillo.

Cuando la reportera le cuestionó sobre si hay alguna petición por parte de Leticia Calderón para hablar con Juan Collado, éste respondió “Sí, en repetidas ocasiones, Lety ha estado muy pendiente y constante, nosotros como familia estamos en constante comunicación con ella, ya sea mi hermana Julia o yo", aseguró.