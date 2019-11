¿Cuándo llegará Disney Plus a México?

Fue durante la Expo D23 2019 donde se dio a conocer que México y Latinoamérica recibirán a Disney Plus en el 2020, y no en el año 2021 como anteriormente se había anunciado.

Canadá y los Países Bajos también pueden disponer de esta plataforma a partir hoy. Australia y Nueva Zelanda le darán la bienvenida el 19 de noviembre, mientras que España, Reino Unido, Alemania y Francia esperan el lanzamiento oficial el 31 de marzo del 2020.

El estreno a nivel mundial de Disney Plus sería dentro de dos años, aunque aún no se tienen las fechas exactas para los demás países.

-Apple TV

-Apple (iPhone, iPad, iPod touch)

-Android TV

-Android (tablets, smartphones)

-Google (Chromecast, así como dispositivos con Chromecast incorporado)

-Roku (televisores Roku TV y caja de streaming)

-PlayStation 4

-Xbox One

It. Is. Time. From Snow White and the Seven Dwarfs to The Mandalorian, check out basically everything coming to #DisneyPlus in the U.S. on November 12.



Pre-order in the U.S. at https://t.co/wJig4STf4P today: https://t.co/tlWvp23gLF pic.twitter.com/0q3PTuaDWT