Darwin Quintero se despide de Minnesota United

Fue a través de redes sociales donde el colombiano dedicó un mensaje en ingles a su ahora exequipo:

"Después de dos años de vivir grandes experiencias en @MNUFC, quiero informarle que el técnico y el club tomaron la decisión de no validar la opción de renovación. Quiero agradecerles por todo lo vivido, fueron dos años de mucho aprendizaje. Mis mejores deseos y gracias por todo".

After two years of living great experiences in @MNUFC I want to inform you that the technician and the club made the decision not to validate the renewal option. I want to thank you for all that was lived, were two years of much learning .My best wishes and thanks for everything pic.twitter.com/X9jjz7iuLb