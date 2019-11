Aspira Disney Plus a conseguir 50 millones de suscriptores en cinco años

En las primeras horas de este martes, Estados Unidos y Canadá tienen a sólo un click de distancia todo el entretenimiento de Walt Disney Studios, Marvel, Pixar, Lucas Film, 20th Century Fox y National Geographic gracias al nuevo servicio Disney+, el cual buscará competir con potencias de servicios streaming como Netflix y Amazon Prime Video, quienes con años de ventaja ya son viejos conocidos para los mantra del contenido online, quienes les llevan una ventaja millonaria en cuanto a suscriptores ya que mientras la empresa de Reed Hastings tiene hasta ahora 158 millones de suscriptores, el servicio creado por Jeff Bezos ostenta 100 millones conseguidos en 14 años.

Ante estos enormes números, diversos analistas señalan que la apuesta de Disney+ es ambiciosa pero cuenta con el contenido para atraer a una audiencia ávida del contenido de la empresa. Por ello, se espera que en los primeros cinco años esta nueva plataforma consiga al menos 50 millones de suscriptores, cantidad de afiliados que a Netflix le llevó siete años conseguir.

La ventaja que Disney+ tiene frente a sus dos competidores más cercanos es que cuando Netflix nació no contaba con mucho material original, como House of cards, Orange is the new black y Hemlock Grove y más del 90% de su contenido eran licencias y adquisiciones.

Disney llega al mercado con una enorme y reconocido catálogo, y aunque en un momento en que el mercado está saturado de plataformas OTT (over-the-top, de libre transmisión) , llega cobijado de grandes productoras como Pixar, Lucas Films, el extenso catálogo de Fox, aunado a las nuevas producciones originales del universo de "Star wars".

En una reciente entrevista con "The New York Times", Robert Iger, CEO de Disney, dijo que la apuesta que harán los primeros meses con su plataforma streaming será grande, ya que de inicio planean realizar nueve películas con una inversión de entre 20 y 60 millones de dólares cada una, además de series con un presupuesto de hasta 35 millones de dólares de seis a ocho capítulos.

Por si esto no fuera suficiente, Iger dijo que, contrario a lo que los especialistas predicen, creen que el primer año su plataforma llegará a los 60 o 90 millones de suscriptores, pese a que sus detractores han advertido que la ausencia de títulos para adultos les puede restar suscriptores y seguir con servicios como Netflix, Amazon Prime Video incluso con HBO Max, que llegará en los próximos meses a Estados Unidos.

Entrevistado hace unos meses por El Universal, Ted Sarandos, director de contenido de Netflix, señaló que más allá de tener algún temor por la llegada de Disney+, él y la compañía en la que trabaja celebraban la incursión de la nueva plataforma, pues al final, dijo, la competencia siempre es buena.

"Creemos que mientras más oferta exista, más nos obligará a ser mejores y presentar mayor contendido y de mejor calidad y al final el que más ganará será el espectador, quien tendrá cada vez mejor contenido con altos estándares.

"Siempre hemos creído que la competencia nos hará mejores y bienvenidos Disney, y todas aquellas plataformas que se sigan uniendo, en Netflix siempre nuestra apuesta está centrada en tener un gran catálogo de producto original destinado a todos nuestros públicos con la finalidad de que cualquiera que tenga una cuenta de Netflix sepa que podrá encontrar algo que le pueda agradar", dijo Sarandos.

Aunque a México tardará algunos meses en llegar —se adelantó el lanzamiento para 2020 ya que originalmente se tenía planeado para 2021— aún no se han revelado los precios, pero hasta ahora en EU es el que menor precio tiene por suscripción, al costar 6.99 dólares al mes, frente a los nueve dólares de Netflix y los 12.99 que cuesta Amazon.