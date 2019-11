Lanzan tráiler final con ‘Sonic’ rediseñado

Los creadores de la cinta hicieron caso al clamor popular y cambiaron el aspecto anterior del personaje a un aspecto que se asemeja más a lo que los seguidores de la saga de videojuegos esperaban.

Este “Sonic” remasterizado, tiene menos dientes, sus ojos son más grandes, y en general presenta un imagen similar al protagonista de las videoconsolas de Sega.

Pero el avance, también profundiza en la historia que contará el film de Jeff Fowler, al igual que muestra el regreso del actor Jim Carrey como el villano “Dr.Robotnik”, lo que lo ha convertido en trending topic en Twitter.

La película sufrió un retraso en su estreno para que los animadores pudieran cambiar el diseño de “Sonic”, pero finalmente llegará a las pantallas de cine el 14 de febrero de 2020.

De momento, la red se ha inundado de comentarios a favor de la nueva versión del famoso erizo azul.

Tengo que admitir que Sonic y su nuevo diseño me gustan bastante, es más me dieron ganas de ver la película más que la primera vez y solo vi una imagen,ahora veré el trailer pero... ¿Este nuevo Sonic más Jim Carrey como villano? Me ganaron tengo que admitirlo #SonicMovie pic.twitter.com/ttRbIfY8ge

jim carrey as dr robotnik in sonic the hedgehog (2020) is really just such a perfect role for him pic.twitter.com/pSOAl3QoPi