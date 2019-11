El Latin Grammy al mejor artista nuevo

El Latin Grammy al mejor nuevo artista es uno de los más codiciados; sólo puede ganarse una vez y su impulso repercute toda una vida.

Que lo diga Juanes, que lo recibió en 2001 y hasta la fecha suma 23 gramófonos latinos y dos anglo, además del título de Artista del Año 2019. O René Pérez y Eduardo Cabra, que como el dúo Calle 13 fueron nombrados mejor nuevo artista en 2006 y llegaron a recibir 21 Latin Grammy y tres Grammy, y otros más por separado.

No hay que ser literalmente un "nuevo artista" para estar nominado. Una de las peculiaridades de este premio es que son elegibles individuos o agrupaciones con "la grabación que primero establece su identidad ante el público", independientemente de su edad o si se trata de su primer álbum.

El primer agasajado, de hecho, fue el cubano Ibrahim Ferrer, en el 2000, a sus 73 años.

14 DE NOVIEMBRE se realizarán los Grammy Latinos en el MGM Grand Las Vegas.

Diez artistas se disputarán el honor el jueves en la 20ma entrega anual de los Latin Grammy: Aitana, Burning Caravan, Cami, Fer Casillas, Chipi Chacón, Elsa y Elmar, Greeicy, Juan Ingaramo, Paulo Londra y Nella.

A continuación una mirada a los ganadores hasta la fecha y el impacto que este premio ha tenido en sus carreras.

Luego de años de colaboración con orquestas cubanas, el cantante Ibrahim Ferrer se dio a conocer a nivel internacional con Buena Vista Social Club a finales de la década de 1990, interpretando buena parte de sus temas. Ferrer lanzó el álbum solista Buena Vista Social Club Presents Ibrahim Ferrer, por el cual consiguió el Latin Grammy al mejor nuevo artista, y a ese le siguió Buenos hermanos de 2003, galardonado con un Grammy y un Latin Grammy. Ferrer falleció en 2005, pero dejó un disco más, Mi sueño (Buena Vista Social Club Presents), lanzado dos años después de manera póstuma.

El colombiano Juanes tenía 29 años cuando fue nombrado mejor nuevo artista. Había comenzado su carrera con la banda de metal Ekhymosis, pero su debut como solista con el álbum de pop-rock latino Fíjate bien, que incluía temas como Para ser eterno, Ahí le va y Volcán, le valió la distinción. Juanes recibió el premio en circunstancias agridulces, pues la ceremonia se tuvo que cancelar debido a los ataques terroristas del 11 de septiembre y en vez los ganadores fueron anunciados en una conferencia no televisada. Pero desde entonces, se ha convertido en el cantante más premiado hasta la fecha en los Latin Grammy, y este año además de ser reconocido como Persona del Año cuenta con tres nuevas nominaciones.

Jorge Moreno, un estadounidense de ascendencia cubana, fue el primer latino en firmar con el extinto sello Maverick Recording Company fundado por Madonna, con el que lanzó el álbum de música alternativa Moreno que le valió el premio a los 27 años. Su siguiente álbum, El segundo, lo lanzó en 2005 de manera independiente. Y su más reciente, Parte de mi vida, en 2015. En 2011 el video de su canción Thank You fue premiado en el Concurso Internacional de Composición (ISC por sus siglas en inglés). También se ha desempeñado como productor televisivo con su empresa Beach Productions y como restaurantero con el establecimiento Moreno's Cuba en South Beach, Miami.

La española María Nieves Rebolledo Vila, mejor conocida como Bebe, tomó por sorpresa la escena del pop hispanoamericana con su estilo audaz y sus poderosas interpretaciones de temas como Malo y Ella, incluidos en su álbum debut Pafuera telarañas, por las que obtuvo el Latin Grammy al mejor nuevo artista a los 27 años. A este álbum le siguieron Y, Un pokito de rocanrol y Cambio de piel. A la par de su carrera musical, Bebe se ha desempeñado como actriz con créditos en películas como La educación de las hadas, Entre cien fuegos y Al sur de Granada.

Armada con una guitarra, la cantautora puertorriqueña Kany García recibió el premio al mejor nuevo artista con 26 años por su álbum debut Cualquier día, que también le mereció el premio al mejor álbum pop vocal femenino. García continuó su carrera con discos como Boleto de entrada, Kany García, Limonada y Soy yo. Su más reciente producción, Contra el viento, le valió este año tres nominaciones a los Latin Grammy: canción del año por Quédate, mejor álbum cantautor y mejor video versión corta por su sencillo con Residente Banana papaya.

Alexander Acha, hijo del cantautor mexicano Emmanuel, demostró que la música corre por sus venas. Su álbum debut Voy lo llevó a ganar el Latin Grammy a mejor nuevo artista, y desde entonces ha lanzado tres producciones más: La vida es... (2011), Claroscuro (2014) y Luz (2018). También interpretó el tema Amor sincero de la telenovela Un refugio para el amor, y el tema oficial de la visita del papa Benedicto XVI a México, Mensajero de paz, junto con artistas como Sheyla, Danna Paola, Mijares y Filippa Giordano. Más recientemente participó en el MTV Unplugged de Emmanuel interpretando Es mi mujer (2017).

Originario de la ciudad cubana de Artemisa, Alex Cuba, cuyo verdadero es Alex Puentes, se mudó en 199 a Canadá, donde vive con su familia. En un principio tocaba en la big band de su padre y también tuvo un dúo con su hermano gemelo llamado Puentes Brothers, pero con el tiempo continuó su carrera en solitario. La nominación a mejor artista nuevo le llegó a los 34 años por Alex Cuba, su tercer disco tras Humo De Tabaco (2006) y Agua del pozo (2007). La producción también le mereció nominaciones al Latin Grammy al mejor álbum pop vocal masculino y al Grammy al mejor álbum pop latino. En 2015 obtuvo un Latin Grammy al mejor álbum cantautor por Healer, y septiembre de este año lanzó el álbum Sublime, con piezas con ritmos folclóricos en las que colaboraron artistas como Kelvis Ochoa, Leonel Garcia, Omara Portuondo, Alex Ferreira y Pablo Milanés.

Nacido en Bayamón, Puerto Rico, con el nombre de David Rodríguez Labault, Sie7e se ha caracterizado por canciones de reggae con letras originales y toques de balada y dancehall. Su popular sencillo Tengo tu love estaba incluido en su tercer álbum, Mucha cosa buena, que a sus 34 años le mereció el codiciado galardón. Su siguiente álbum, Relax, incluyó éxitos como So What, Tocando el cielo y Por toda la vida. Sie7e trabaja actualmente en el que será su quinto álbum, que incluirá el sencillo CocoMangó. Tras pasar momentos difíciles por el paso del huracán María en Puerto Rico en 2017, cambió su residencia a Argentina. Este año le dio la bienvenida a su primer nieto.

Los DJs mexicanos de 3BallMTY (pronunciado tribal Monterrey), Sergio Zavala (DJ Sheeqo Beat), Alberto Presenda (DJ Otto) y Erick Rincón, tenían entre 19 y 20 años cuando ganaron el Latin Grammy al mejor nuevo artista, aunque comenzaron sus carreras siendo adolescentes. Inténtalo, con la voz de América Sierra y El Bebeto, es su sencillo más famoso hasta la fecha y estaba incluido en un álbum del mismo título que les valió su Latin Grammy. Su segundo álbum de larga duración fue Globall y a éste le han seguido sencillos como Ladrón, lanzado el pasado julio. En 2016, Rincón dejó el colectivo originario de Monterrey, que se ha presentado en festivales como South by Southwest y Coachella.

Dentro de los músicos galardonados en la categoría Gaby Moreno es quizá la más atípica. Es la única guatemalteca con esta distinción hasta la fecha, y la logró a los 31 años por un álbum en español de soul, folk, jazz y blues, Postales, un año después de haber sido nominada a grabación y canción del año por su colaboración en el tema Fuiste tú de Ricardo Arjona. Fue su compatriota y colega quien la apadrinó y lanzó su álbum bajo su sello Metamorfosis. Postales llegó tras las producciones bilingües de Moreno Still the Unknown e Illustrated Songs, y desde entonces ha lanzado álbumes aclamados como Posada e Ilusión. Este año presentó el disco Spangled! con temas que incluyen Across The Bordeline, con Jackson Browne, y The Inmigrants.

El cantautor Vicente García es el único dominicano que ha ganado hasta la fecha el Latin Grammy al mejor nuevo artista. Logró la hazaña con A la mar, un álbum producido por Eduardo Cabra que mezclaba reggae con ritmos afrocaribeños como la bachata y el son, y que también le valió gramófonos al mejor álbum cantautor y la mejor canción tropical, por Bachata en Kingston. García, entonces de 34 años, había lanzado previamente el álbum Melodrama y formado parte de la banda de rock alternativo Calor Urbano, con la que llegó a grabar un disco. Este jueves regresa a los Latin Grammy con dos nuevas candidaturas: grabación del año por Ahí ahí, y mejor álbum contemporáneo/fusión tropical por Candela.

El dúo de hermanos méxicoestadounienses Jesse y Joy Huerta demostró que la música romántica nunca perderá su fuerza. Joy no se atrevía a cantar a pesar de tener una privilegiada voz y Jesse había probado suerte con una banda cristiana, pero las piezas que componían en su casa resultaron lo suficientemente buenas para firmar contrato con Warner Music México. Su álbum debut, Ésta es mi vida, con temas como Espacio sideral y Llegaste tú, les valió el Latin Grammy al mejor nuevo artista. A ese álbum siguieron los populares ¿Con quién se queda el perro?, con la canción y grabación del año de 2012, ¡Corre!, y Un besito más, galardonado como mejor álbum vocal pop contemporáneo en los Latin Grammy y con el Grammy al mejor álbum pop latino. En total, Jesse & Joy han recibido seis Latin Grammy y disfrutan de una gran popularidad internacional.

Karol G es conocida como una estrella urbana, pero sus antecedentes no se limitan a este género. Hija de un músico y originaria de Medellín, estudió música en la Universidad de Antioquia y participó en El Factor Xs, una versión para niños de la competencia de talento The X Factor. El Latin Grammy al mejor nuevo artista lo recibió a sus 27 años por su álbum debut, Unstoppable, del que se desprenden los éxitos Mi cama y Ahora me llama con Bad Bunny. Este año lanzó el disco Ocean, con colaboraciones de artistas como Damian Marley, Anuel AA, Yandel, Maluma, J Balvin y Nicky Jam, así como su éxito en solitario Punto G.

Originario de Almería, David Bisbal se dio a conocer en 2001 como concursante del reality Operación triunfo, que ese año debutaba en la TV española. No ganó (quedó en segundo lugar), pero poco después demostró que no era solo un producto televisivo con el lanzamiento del álbum Corazón Latino, que le valió el Latin Grammy al mejor nuevo artista a los 24 años. Bisbal continuó una exitosa carrera en el pop con discos como Bulería, Premonición, Sin mirar atrás y Una noche en el teatro real, laureado con el Latin Grammy al mejor álbum vocal pop tradicional en 2012. También obtuvo un Latin Grammy en 2009 por su participación en el tema Aquí estoy yo de Luis Fonsi.

Fundada por los medios hermanos René Pérez “Residente” y Eduardo Cabra “Visitante”, la banda puertorriqueña Calle 13 puso a bailar a Latinoamérica con la atrevida canción urbana Atreve-te-te en 2005, y un año después recibió su Latin Grammy al mejor nuevo artista por un primer disco que también incluía Se vale to-to y Suave, y que además recibió el premio al mejor álbum de música urbana. Con el tiempo Calle 13 evolucionó a un estilo más diverso y letras de denuncia como Latinoamérica, galardonada en 2011 como grabación y canción del año, o El aguante de 2014, premiada como mejor canción alternativa. En total, el grupo inactivo desde 2015 recibió 21 Latin Grammy y tres Grammy, mientras que Pérez ha continuado con su carrera como solista y Cabra como productor, ambos con múltiples galardones por sus proyectos por separado.

En medio de la ola de exitosos de música urbana, el cantautor Manuel Medrano se destacó por su voz grave y unas baladas románticas que lo llevaron a conseguir, a sus 28 años, el Latin Grammy al mejor nuevo artista. Asimismo, Medrano fue galardonado con el premio al mejor álbum cantautor por la producción, que incluía temas como Bajo el agua y La mujer que bota fuego. Desde entonces se ha mantenido en el ruedo con múltiples conciertos y el reciente lanzamiento del sencillo Buena.