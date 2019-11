Sancionan a 300 en semana de operativo de Lerdo

A una semana de iniciado el Operativo de Regularización Vehicular, por lo menos 300 conductores y conductoras se han hecho acreedores a algún tipo de infracción, siendo las licencias vencidas el principal motivo.

La información la dio a conocer Tadeo Julio César Toledo Herrera, director de Tránsito y Vialidad, quien dijo que los operativos se instalaron únicamente cuatro días de la semana, debido a que el objetivo es hacer el exhorto para que regularicen su situación vehicular.

"No queremos que la ciudadanía piense que es una cacería, de hecho a mucha gente que le falta el engomado del registro del Gobierno del Estado se le está invitando para que hagan el trámite, pero hay gente que no se le puede hacer la invitación porque viene mal en otras cosas, no traen seguro, tienen licencia vencida y las placas de Onappafa están vencidas. Ahorita en cuatro días van como unas 300 infracciones".

Además de revisar las placas, los engomados, la licencia y los derechos de control vehicular, también están verificando que quienes conducen no estén en estado de ebriedad, debido a que los filtros se instalan durante los fines de semana por la noche.

"El operativo no lo tenemos continuo, ni todos los días, ni en los dos horarios, el sábado lo pusimos en el horario de noche y sí detectamos faltas de licencia y también gente en estado de ebriedad, entonces ahí mismo les estamos poniendo la alcoholemia y pues si ya están detectados por las placas o la licencia, les hacemos la prueba", dijo.

Comentó que se está en pláticas para la realización del Operativo Antialcohol, como se hace en Torreón y Gómez Palacio, sin embargo, continuarán aplicando la prueba que detecta el grado de alcohol del o la conductora, cuando se haga el operativo en horario nocturno.

"Ahorita se prestó de esa manera, detectar así a las personas, pero sí lo estamos pensando, aunque no se han incrementado los choques por causa del alcohol, por eso nos hemos mantenido así, pero ya vienen fechas donde se aumenta el consumo ", dijo.

Explicó que según el grado de alcohol, se determina si se elabora la infracción o se envía el auto al corralón.

El director de Tránsito y Vialidad hizo un exhorto a la ciudadanía para que realicen los trámites necesarios con el fin de tener su documentación vehicular en regla y evitar las multas correspondientes, además pidió a los ciudadanos no conducir en estado de ebriedad.

Descuentos