Javier Aguirre ve 'complicado' volver a dirigir en México

Javier Aguirre explicó que ve muy complicado volver a dirigir en México, ya que lleva más de 17 años sin estar vinculado al balompié "azteca" a nivel de clubes.

"Es muy difícil (que vuelva a México), mira que me han invitado muchísimos amigos directivos, exjugadores también, que son dueños de equipos, conozco a muchos y cada año me hablan una o dos veces, pero yo digo lo mismo, yo ya hace 17 años estoy fuera del futbol mexicano totalmente", comentó.

Por otra parte, Aguirre considera inevitable volver a México; si bien no a ser el entrenador de un equipo, considera que su experiencia, contactos y demás vínculos que ha forjado a lo largo de su carrera, lo avalan para poder desempeñarse en algún punto como director deportivo y no en el área de fuerzas básicas en algún conjunto del país.

"He sido un buen vínculo para gente que tiene alguna duda sobre ciertos personajes del futbol y ahí me veo yo. En fuerzas básicas no creo que tenga el vigor, ni la energía de estar todos los días corrigiendo a chiquitos."

"Sí me veo en una oficina organizando, me veo asesorando, una consultoría, una dirección deportiva, yo creo que ahí puedo ser útil", declaró para un programa televisivo mexicano.

Finalmente, el "Vasco" se dio tiempo de opinar respecto de la participación de la Selección Mexicana Sub-17, quienes lograron acceder a la semifinal tras imponerse a su similar de Corea del Sur en el Mundial de la categoría celebrada en Brasil.

"Me da muchísimo gusto que nuestra Selección (Sub-17) esté en semifinales, un partido difícil contra Holanda, pero me da muchísimo gusto", concluyó el técnico de la selección mexicana en los mundiales Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.