Arturo Gilio, sin prisa par tomar la alternativa

No pretende precipitar su alternativa y está consciente del gran peso de su apellido en la Fiesta Brava, por lo que el novillero lagunero, Arturo Gilio Quintero, lleva las cosas con calma.

Así lo dijo ayer el aspirante a matador de toros, en una charla que tuvo con los medios de comunicación de la región, en donde confesó el secreto, de cómo ha tomado estos tres años de aprendizaje en España.

"El vivir solo y lejos de todo en otro país, no es fácil, hay momentos duros y otros no, esos me hacen madurar, los triunfos también, ha sido una corta carrera muy bonita".

Agregó que tras sus sobresalientes actuaciones en el viejo continente y parte de Sudamérica, realizará campaña en el invierno mexicano, donde espera aparecer en al menos, una decena de carteles en diferentes plazas del país.

Arturo fue acompañado por los matadores en retiro, Jorge Mata y Marco Antonio Camacho, hablando de su experiencia por el viejo continente, en donde se ha preparado arduamente para algún día no lejano, tomar la alternativa.

En el país, el novillero estará hasta febrero próximo, para regresar junto a su apoderado Antonio Chacón a la Madre Patria, sin que la Plaza de Toros México, sea un objetivo inmediato, por lo que no lleva prisa.

"Es mi sueño tomar la alternativa y torear en la México, es algo que me motiva para llegar a ese tipo de plazas, pero sí quiero llegar muy preparado, ahora hay mucha competencia para llegar y no bajarse del carro, estar en las mejores ferias de categoría" manifestó.

Agregó que la Fiesta Brava se vive muy diferente en España, por lo que estará preparado y mentalizado todos los días, para tomar esa oportunidad.

Camacho por su parte, adelantó que ya trabajan en conseguirle encierros al novillero lagunero, para que no pierda el ritmo, por lo que estará tentando como novillero y becerras, para estar lo mejor preparado posible.

Al mismo tiempo de estar preparándose, se rehabilitará de una lesión en su mano derecha, en dónde estuvo cerca de ser intervenido quirúrgicamente, pero en la última revisión del Doctor Jorge Galván, se determinó que no era necesario.

Acerca de la presión de ser hijo de un reconocido matador de toros confesó: "sí lo siento, esa presión, sobre todo al principio, lo hablaba con él, la gente cree que me lo tomo a juego y no, no ha sido fácil, pero sí sientes mucha presión, un torero importante como mi padre te genera presión, pero son carreras diferentes, cada quien debe hacer su camino, yo no puedo basarme a lo que hizo mi padre, tengo que crearme mi propio camino".

Y es que se dijo afortunado, de tener el apoyo incondicional de su padre, así como de los matadores Mata y Marco. Y aunque se siente presionado por un lado, también está motivado y protegido.