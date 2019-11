Daniil Medvedev evita polémica con Tsitsipas

El ruso Daniil Medvedev no quiso entrar en la polémica que protagonizó con Stefanos Tsitsipas el año pasado en Miami y afirmó que odia "perder con cualquiera" después de caer ayer ante el griego.

Después de que Tsitsipas diera una detallada explicación de lo que ocurrió en Miami 2018, cuando llamó "basura rusa" a Medvedev, éste no quiso hablar sobre ese asunto y aseguró que el ateniense "jugó mejor" y que se hubiera frustrado por perder contra cualquier oponente.

"Odio perder con todo el mundo. Por supuesto que me hubiera encantado haber engordado aún más el cara a cara, pero ha sido como ha sido y espero que cambie para la próxima vez", dijo Medvedev.

En su conferencia de prensa, Tsitsipas habló del incidente en Miami y afirmó que no odia a Medvedev, pero señaló que tampoco se iría a cenar con él.

"No es que le odie, pero como he dicho antes no saldría con él a cenar", dijo.

"Le respeto, eso desde luego. Porque ha trabajado mucho para estar donde ahora se encuentra. Es un finalista del Grand Slam, y eso hace que le tenga mucho respeto", añadió.

"Sabía que estaba en buena forma física", continuó Tsitsipas. "Y aprendí de mis errores en Shanghai contra él y le dije a mi entrenador que las cosas serían diferentes la próxima vez", recordó al mencionar la derrota que encajó contra el ruso en la final del Masters 1.000 de China.

Medvedev, que con esta derrota se complica estar en semifinales y arrebatar el número tres del mundo a Roger Federer, manifestó que después de sus seis finales alcanzadas de forma consecutiva necesitaba un descanso y que le está costando encontrar la forma de aquella exitosa gira.

"Tomé un descanso en Moscú porque sabía que mi cuerpo necesitaba un descanso si no quería caer lesionado. No podemos jugar 40 torneos por año", puntualizó.