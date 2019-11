Destaca fiscal de Coahuila coordinación en seguridad

El fiscal general del Estado de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, destacó la importancia de que Torreón ocupe el lugar 17 de entre dos 2,440 municipios de México, como uno de los lugares donde a la gente le gusta vivir.

Señaló que esto resalta la percepción de seguridad en la región, donde ciudades como Saltillo y Torreón se ubican entre los primeros cinco lugares a nivel nacional.

Márquez también mencionó que Piedras Negras es considerada la frontera más segura del norte del país. Actualmente registra la mayor afluencia de paisanos en su retorno al territorio mexicano.

El fiscal atribuyó lo anterior a la coordinación que se mantiene entre las diferentes corporaciones de seguridad, lo cual, recalcó, es el eje rector de la estrategia.

"Coahuila mantiene como eje rector de la estrategia de seguridad, la coordinación de las corporaciones en los tres niveles de gobierno y el fortalecimiento de la capacitación en manejo de armas y situación de crisis", puntualizó.

Declaró que según las supervisoras nacionales que realizan las encuestas, en la entidad se tiene un 50 por ciento en percepción hacia la instancias de seguridad y justicia. Comparó que anteriormente esta cifra rondaba entre el 25 y 30 por ciento.

Sobre este tema, recordó que son 11 indicativos los que considera la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2019. En ella se posiciona a Coahuila como el cuarto estado con el mejor nivel de apreciación de seguridad, solo por debajo de Yucatán, Baja California y Aguascalientes.

"Ahora también vemos que algunas de las ciudades de Coahuila se ubican en los primeros lugares de este mismo rubro como Saltillo, Piedras Negras y Torreón", enfatizó.

Ante la pregunta realizada a Gerardo Márquez sobre cómo califica las estrategias que se han generado con otros estados, declaró que la evaluación le corresponde a la sociedad civil.

"Es la sociedad civil quien debe dar esa evaluación. Yo solo puedo decir que cada vez estamos mejorando las condiciones, la coordinación, no solo de las corporaciones policiacas de justicia, sino también la sociedad civil. Hemos tenido más participación de la sociedad civil y esto nos ha permitido generar también los acuerdos con los estados vecinos", apuntó.

Subrayó que el convenio celebrado con Tamaulipas y Nuevo León ha dado una cobertura muy especial. Dijo que el blindaje no tiene otra definición más que una coordinación para revisar los puntos donde se registraban delitos.

"Nosotros tenemos desde Saltillo hasta Piedras Negras una excelente vigilancia que ha permitido que los empresarios, ganaderos, ranchos cinegéticos, nos proporcionen una serie de necesidades u observaciones que ellos hacen en materia de seguridad. Las analizamos con la ayuda de ellos y esto ha resultado en una disminución muy efectiva de delitos, como los robos en todas sus modalidades y particularmente los homicidios y secuestros", declaró.

En la parte de La Laguna, consideró que se cuenta exactamente con los mismos efectos. "Esto no es otra cosa más que el resultado de la coordinación", puntualizó.

Para seguir con este mecanismo de seguridad, dijo que solo está el redoblar esfuerzos. "Hemos dicho más de una vez que cuando un estado o una ciudad se convierte en un lugar tranquilo y próspero, pues finalmente alguien también quiere hacer negocios ilícitos ahí. Alguien se acerca para robar, para cometer conductas ilegales, es un buen lugar simplemente para esas actividades. Por ello hay que continuar redoblando esfuerzos, seguir mano a mano con la sociedad que es quien resiente los efectos del delito", manifestó.

Para que siga adelante el ataque a los delitos, Márquez señaló que es necesario crear confianza y certeza en la sociedad y que estos no queden impunes.

"Pasan conductas ilícitas y a veces la sociedad no lo hace saber a la autoridad. Es cuando se comienzan a generar cadenas de conductas delictivas, con ello me refiero a que cuando alguien roba, hay que ir a denunciar. Nosotros damos la certeza de que trabajaremos juntos, de que generaremos más seguridad, más confianza, de que los delitos no quedarán impunes porque cuando quedan impunes es cuando se genera la desconfianza", concluyó.