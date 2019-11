Eiza González aclara rumores

La que ya se cansó de tantos rumores sobre ella fue la actriz Eiza González, quien explotó contra la prensa, luego de que se hiciera viral una fotografía de ella en una fiesta de Halloween, recibiendo un beso de la actriz Nicola Peltz.

La actriz mexicana fue captada durante una fiesta de disfraces a la que acudió vestida como Maléfica, en un aparente beso con la modelo de 24 años.

Sin embargo, Eiza aclaró lo sucedido a través de sus redes sociales.

"No estoy soltera, no me estoy besando con ninguna mujer, es mi amiga y estamos jugando posando para una foto en una fiesta", escribió la actriz de 29 años. La protagonista de Rápidos y furiosos: Hobbs y Shaw, reveló que se encuentra en una relación, pero no dio más detalles, aunque recientemente la famosa ha sido relacionada sentimentalmente con el actor Luke Bracey, con quien ha sido fotografiada muy cariñosa.

A pesar de los rumores sobre una posible ruptura entre ambos, luego de que Eiza González borrara fotos junto al australiano en Instagram, todo parece indicar que la relación marcha bien, pues a la actriz se le ve felizmente enamorada. Por su parte, Nicola Peltz actualmente se encuentra saliendo con Brooklyn Beckham, hijo de David Beckham y la ex Spice Girl y diseñadora Victoria Beckham.