Cumplen con docentes, pero no acuden a cita en Durango

Luego de que tomaron la Recaudación de Rentas, la Subsecretaría de Educación en La Laguna de Durango, puso a disposición de los profesores un vehículo con 14 plazas, para que acudiera una comisión a reunión con el secretario, pero como la cita fue en sábado, no acudió ni la mitad de los interesados.

Cuiltáhuac Valdés Gutiérrez, subsecretario de Educación en La Laguna de Durango, aseguró que cumplió con la gestión que solicitaron los profesores en su protesta en la Recaudación de Rentas, respecto a una reunión con el secretario de Educación o el secretario general de Gobierno, la cita sería el sábado a las 11:00 horas.

"En ningún momento me comprometí a ponerles dos camiones, el presupuesto asignado a la Subsecretaría es única y exclusivamente para educación", expuso, "les conseguí un vehículo de 14 plazas para que fuera una comisión, pero sólo llegaron cinco personas, yo en todo momento los he atendido, y el señor secretario, pero a veces los maestros piden que les ayude a colocar un cuadro, pero me piden el martillo, el clavo y a veces hasta la pared, pero ya estando ahí, me piden también que les consiga el cuadro".

Consideró que es una situación complicada, sin embargo, aseguró que los profesores han recibido toda la atención de parte del gobierno del estado y las autoridades educativas.

Indicó que, en el tema de los quinquenios, el problema data de 1965, pues en ningún momento se ha pagado, de modo que es una gran cantidad de profesores que en la actualidad enfrentan esta situación, así como el compromiso económico, que asciende a 600 millones de pesos.

"El señor secretario va esta semana a la ciudad de México para ver este tema", expuso.

Valdés Gutiérrez dijo que Durango es una de las entidades que más le apuesta a la educación, pero hay compromisos que no están contemplados, como el tema de los quinquenios, que es una carga financiera para el estado. "No se ha agotado el diálogo, la negociación, hay toda la voluntad para salir adelante con este tema", dijo.

El subsecretario señaló que en la actualidad las escuelas están trabajando de forma normal. Dijo que los profesores argumentaban que no querían la reunión el sábado, pero indicó que "ya les gustó faltar a clase, aquí lo importante es que cumplamos de la mejor manera con eso".

Señaló que la demanda de los maestros es justa y legítima, pero que se debe ser responsable con esta situación.

Sin respuesta