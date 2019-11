Con el auditorio, arrancan remodelación de Expo Feria de Gómez

Tanto el auditorio Centenario como el palenque de la Feria, el pavimento y los baños en las instalaciones y el área de Las Jarras requieren de una rehabilitación, sin embargo, la actual administración recibió únicamente dos mil pesos en las cajas de la Expo Feria Gómez Palacio.

Bibiana Ríos Cardoza, directora de la Expo Feria, dijo que comenzaron ya con la rehabilitación en las instalaciones del auditorio Centenario, con los canalones, impermeabilización, limpieza interior y exterior, además de que se contempla pintura, lo que se obtuvo a través de un patrocinio.

"La inversión va a ser importante en el auditorio, porque es el primer símbolo de la Expo Feria, es lo que vemos, tanto cuando vamos a Torreón como cuando venimos a Gómez Palacio y Lerdo, entonces es dar una buena vista", comentó.

La directora dijo que se heredaron deudas de la administración municipal anterior, en cuestión de pagos como seguros, de sillas, insumos por parte de proveedores, sin embargo, indicó que no fueron considerables en cuanto a que se interrumpiera el avance operativo actual.

"Aproximadamente 50 mil, 60 mil pesos de deuda a proveedores", comentó.

Ríos Cardoza dijo que estos pagos se cubren con los recursos propios de la Expo Feria, que realiza rentas de espacios y los eventos que se han desarrollado.

La funcionaria dijo que en tres semanas más se espera dar a conocer el primer plan de acción respecto a las mejoras que se llevan a cabo en estas instalaciones.

Dijo que por año se pagan entre 2 y 3 millones de pesos, pues en temporada alta la nómina se llega a multiplicar por cuatro.

"No heredamos los pendientes de la última feria, más bien, en el momento en que iniciamos a trabajar, no teníamos para pagar la nómina del personal fijo de la Feria, no es que hayamos heredado de la anterior administración", expuso.

Ríos Cardoza dijo que el personal fijo de la Expo Feria son 28 personas y aseguró que se trata de un muy buen equipo de trabajo.