Ayuntamiento de Matamoros anticipa pago de aguinaldo

Para reactivar la economía en Matamoros, el Ayuntamiento determinó entregar parte del aguinaldo a los trabajadores para que aprovechen la campaña del Buen Fin. En los años que lleva la estrategia comercial, es la primera ocasión en que la autoridad municipal anticipa el pago de esta prestación.

Lo anterior lo confirmó el tesorero Gerardo Marentes, quien dijo que ayer todavía no se definía cuánto se adelantará, pero probablemente serán 10 días de aguinaldo más la quincena, lo cual representará una erogación de 9 millones de pesos entre ambos conceptos.

"Según me han comentado no hay antecedente de que se le adelante al personal parte del aguinaldo para esta campaña y yo desde que llegué a colaborar, que fue en el mes de junio, como tesorero le comenté al alcalde, que si para estas fechas teníamos las finanzas sanas, pudiéramos entrarle a esta campaña para reactivar la economía del Municipio y creo que no se nos quitó de la mente y bueno finalmente hay capacidad y se determinó entregar ese adelanto", expresó.

Reiteró que se puede confirmar que hay finanzas sanas, que han sido responsable con la aplicación de los recursos y ya hay una proyección de cierre de año, por lo tanto ya está previsto este y otros gastos.

El tesorero agregó que las estimaciones son entregar 30 días de aguinaldo para empleados de confianza y 40 días a los sindicalizados, pero será el Cabildo quien apruebe si se entrega esos días, ya que la Ley Federal de Trabajo contempla que cada trabajador, en el primer año al ingresar a una empresa o dependencia contempla otorgar 15 días de aguinaldo y conforme la antigüedad van aumentando los días.

Finalmente dijo que según las proyecciones, en el pago de esa prestación para los aproximadamente 900 trabajadores, se gastarán de 10 a 11 millones de pesos.

Adelanto