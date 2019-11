Toluca anuncia salida de Ricardo La Volpe

El estratega argentino Ricardo La Volpe ha dejado de ser entrenador del Toluca después de llegar a un acuerdo con la directiva, a una jornada de culminar el campeonato.

La Volpe dejó al Toluca en el antepenúltimo lugar del Apertura 2019, con 16 puntos de 51 disputados y desde hace dos semanas sin posibilidades de clasificar a la liguilla.

El argentino llegó a inicios de marzo para culminar el torneo anterior y pudo iniciar el siguiente desde la pretemporada. Sin embargo, errores en la planificación y el entendimiento con jugadores terminaron por causar su salida.

Era la segunda etapa con el Toluca. La primera fue de junio de 2001 a diciembre de 2002 tras realizar una labor exitosa y dar el brinco al banquillo de la Selección Mexicana, a la que comandaría al Mundial de Alemania 2006.

Luego de 17 años de dirigir en otros clubes, la directiva del Toluca optó por su vuelta con el propósito de armar una base de jugadores novatos que tuvieran proyección a futuro. Aunque tuvo resultados positivos al principio, el presente torneo de Apertura 2019 le resultó embarazoso.

9 TÉCNICOS han sido cesados de su puesto en el actual Apertura 2019 de la Liga MX.

En más de una ocasión, La Volpe aceptó la culpabilidad de la mala racha y restó presión a sus jugadores. Dijo que había elegido mal a los refuerzos, por lo que esperaba resultados una vez que tuvieran un proceso de adaptación.

Sin embargo, las cosas no mejoraron y luego de una pobre actuación el sábado anterior en el campo del León, donde cayeron goleados por 4-0, la directiva decidió despedirlo con apenas ocho meses de trabajo. En esta segunda etapa con el Toluca, La Volpe dirigió 25 partidos, ganó ocho, perdió 10 y empató siete.

Las cosas parecían mejorar una vez que uno de sus exjugadores de confianza, el brasileño naturalizado mexicano Antonio Naelson Sinha, asumió el cargo de director deportivo y trabajaría de la mano con su mentor para nutrir al primer equipo de elementos juveniles que fueran de confianza.

Tampoco eso funcionó. El Toluca no encontró el rumbo y se fue embrollando en problemáticas dentro del terreno de juego. A pesar de que su contrato estipulaba una duración hasta junio de 2020, ambas partes decidieron que lo mejor era romper relaciones.

Aquel día de su presentación, en marzo pasado, La Volpe apelaba a la paciencia. "Todo tiene un proceso; para que el Toluca vuelva a los primeros lugares le pido al de arriba que me ayude a no equivocarme, que pueda observar bien a los jugadores y poder dar oportunidad a los chicos que lo merecen. Es cierto que no tengo títulos, pero todos hablan de la forma en que jugaron mis equipos y los jugadores que saqué para venderse al extranjero", declaró.

La Volpe inició su carrera como entrenador en México en 1983.

Pasó por Oaxtepec, Ángeles, Atlante, Guadalajara, América, Atlas, Toluca, Monterrey y Chiapas. Después del Mundial de Alemania 2006 al dirigir a México, pasó a la liga argentina con Boca Juniors y Vélez Sarsfield.

También dirigió a la selección de Costa Rica y al Pyramids en Egipto. En todo ese tiempo contabiliza un título de liga, el de 1992 con el Atlante.

El Toluca será dirigido interinamente por Jesús Rodríguez y el exjugador José Manuel Cruzalta.