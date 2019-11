Piden fuera a titular de Salud

Grupos de asociaciones civiles que protegen a los animales y rescatistas independientes se manifestaron en la presidencia municipal de Gómez Palacio, donde exigieron mejorar el trato de parte del área de Control Canino y pidieron la destitución de la directora de Salud, Rosa Lilia López Moreno.

Protestan

Los inconformes aseguraron que cuentan ya con cuatro casos documentados de maltrato animal que personal del área de Control Canino ha propiciado durante las capturas de perros.

Argentina Carrillo González, representante de la asociación Defensoría Animalista Laguna, dijo que el último reporte que generó mayor indignación entre estas organizaciones sociales fue el caso de un perro que fue capturado y debido a los golpes que recibió, se le desprendió el paladar y se le quebró la mandíbula.

"En la administración pasada no tuvimos ese tipo de reportes, si bien es el mismo personal, entonces ¿qué está pasando con la cabeza? con el líder, no les está diciendo cómo deben trabajar", comentó, "ya es una serie de irregularidades que no podemos permitir, no podemos esperar a que pase algo más grave", dijo.

Los manifestantes fueron atendidos por el síndico municipal, Omar Castañeda González, quien se comprometió a establecer mesas de trabajo para generar reformas en los reglamentos y creación de protocolos encaminados a garantizar la protección de los animales.

Dijo que se capacitará al personal que se encarga de esta labor respecto a sensibilización y trato digno. Señaló que, hasta el momento, el municipio sólo tiene conocimiento de un caso, mismo que se dará seguimiento a través de la Contraloría.

Dijo que en esta administración se revisará el desempeño de todos los funcionarios de primer nivel.

Por redes

Rafael Rivas, representante de la asociación Humanimalium, dijo que las organizaciones estarán al pendiente de que se investigue todas las irregularidades denunciadas en redes.

5 ASOCIACIONES

