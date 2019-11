Laura Flores continúa en la actuación y atiende su propio negocio

La actriz mexicana Laura Flores, protagonista de telenovelas como Piel de otoño, Destilando amor y En nombre del amor dice sentirse contenta con esta nueva etapa de su vida en la que puede mezclar su faceta como empresaria, así como continuar con la actuación.

“Cuando estás acostumbrado a vivir de cierta manera, te despiertas cuando pasan cosas como la pérdida de las exclusividades, pero yo creo que los actores también tenemos esa libertad de trabajar en diferentes lados”, señaló.

La también cantante vio el cambio como una oportunidad para emprender su propio negocio, el cual es dedicado a la estética de mascotas en la ciudad de Florida, lugar donde reside.

Ella participa de manera directa cortando el pelo de los animales y preparándose profesionalmente en el ramo; actualmente cursa una especialidad en peluquería de concurso en Merryfield School of Pet Grooming.

“Si no te pones las pilas es terrible, no hay que deprimirse, tienes que movilizarte y salir a trabajar”, así describe Laura el gran paso que dio para poner su spa para perros del cual no tiene planes de extenderlo a México, ya que antes planea establecerse bien en Florida y combinarlo con el servicio de veterinaria.

La actriz aclaró que las nuevas condiciones en las grandes televisoras no fueron del todo el motivo para que decidiera dedicarse a la estética canina, la pérdida de su propia mascota también la impulsó en servir a los animales reforzando su compromiso de cuidado y respeto hacia ellos.

“Cuando se murió mi perra, yo estaba muy deprimida y con el tiempo un día se me ocurrió y dije ¿por qué no?, entonces decidí meterme a la escuela para saber más de la peluquería canina”.

A pesar de dejar el esquema de exclusividades, Laura Flores aún cuenta con propuestas y participaciones en la pantalla chica, pues a meses de terminar la serie Juntos, el corazón nunca se equivoca, actualmente se encuentra en grabaciones de la siguiente producción de Juan Osorio, Soltero con hijas al lado de Gabriel Soto y Vanessa Guzmán.

“Todo se lo debo al señor Juan Osorio, que me tiene la confianza y a mí me parece increíble el proyecto”, expresó la conductora, quien confesó que los proyectos que más le atraen son aquellos que sean familiares y tradicionales, pues la oferta actual en la historias giran en torno a temas judiciales y de violencia.