Lady Gaga causa polémica en redes sociales tras olvidar 'ARTPOP'

La cantante estadounidense Lady Gaga hizo una declaración en redes sociales sobre su cuarto álbum de estudio ARTPOP, que desató la desaprobación de sus fans.

En su cuenta oficial de Twitter, la intérprete publicó “No recuerdo ARTPOP”, álbum que cumple seis años de su lanzamiento a nivel mundial. Y las respuestas no se hicieron esperar, incluso Madeon, coproductor de piezas como Venus y Gipsy comentó: “Ohhhh, te lo estás perdiendo, déjame reproducirlo para ti ¡¡Tiene GRANDES momentos!!”.

“ARTPOP es el mejor álbum de Gaga y la maldita lo odia, quien la manda a grabar todo el álbum mientras se metía crack”, “Quedé cómo estúpida cuando me tatué #ARTPOP y a las 3 semanas Lady Gaga dice que no lo recuerda”, fueron algunas de las reacciones de los fanáticos.

El cuarto disco fue lanzado el 6 de noviembre de 2013 en Japón y mundialmente el 11 del mismo mes. Gaga compuso y produjo todas las canciones del álbum, con ayuda del DJ White Shadow, Zedd y Madeon, entre otros. Como parte de su promoción, se lanzaron Applause, Do What U Want y G.U.Y.

Cabe mencionar que en enero pasado, Lady Gaga retiró Do What U Want, canción a dueto con R. Kelly, después de que las acusaciones de abuso sexual en contra de este artista hayan vuelto al punto de mira.