Responden a mensaje en botella 9 años después de enviada

Max Vredenburgh, quien se encuentra en su segundo año en la Universidad Suffolk, dice que puso la carta en una botella de vino hecha de cristal que lanzó al agua en la playa Long Beach de Rockport en agosto de 2010.

El padre de Vredenburgh le envió un mensaje de texto el viernes para decirle que había recibido una carta de alguien llamado “G. Dubois” que halló la botella en una playa del sur de Francia el 10 de octubre.

En su misiva, Vredenburgh enlistaba algunas de sus cosas favoritas, incluidas las manzanas, la playa y el espacio sideral. También solicitaba que quien recibiera la carta “por favor le escriba al remitente”.

Vredenburgh, de 19 años, publicó el viernes fotografías de las cartas en su cuenta de Twitter.

On August 21, 2010 I threw a message in a bottle into the ocean from a beach in Rockport, MA. On October 10, 2019 that letter was found on the beach in France. I am mind blown. 9 years. pic.twitter.com/Af2tEwoQtq