Abuchean a Drake y lo bajan del escenario durante festival

Aubrey Drake Graham, nombre real del también compositor, fue sorprendido por la actitud del público que acudió a la última edición del Camp Flog Gnaw, en Los Ángeles, California, en donde ni lo dejaron hablar, ya que su presencia no era lo que esperaban.

Y es que el motivo de tanto alboroto fue porque los amantes de la música esperaban ver al músico y productor, Frank Ocean, y por tal motivo cuando Drake hizo su aparición en el escenario, el público se volvió loco y sin importar quién o qué había hecho lo corrieron sin más ni más.

Cuando las luces se prendieron y vieron al canadiense de en lugar del intérprete Lost y Nikes la gente le pidió que se retirara y pese a los intentos de Drake por calmarlos y tratar de explicarles no pudo y fue cuando el cantante de Take care y The motto les preguntó que si querían escucharlo a lo que ellos contestaron que no.

Tras esta situación el DJ de Drake, Akademiks escribió en su tuitter que el rapero había tomado las cosas con calma y que entendía lo que había pasado en ese momento, ya que supo que no era a él a quien esperaba la multitud y que por eso no había sido su noche.

Drake is taking it in stride tho... he told me personally regarding the camp flog gnaw performance it’s a “moment of humility which is always welcomed”. He also added “was just not my night. Wasn’t who they wanted to see”.