'Maestros piden ayuda para poner un cuadro pero quieren martillo, clavo y hasta la pared'

Luego de que tomaron la Recaudación de Rentas, la Subsecretaría de Educación en La Laguna de Durango puso a disposición de los profesores un vehículo con 14 plazas para que acudiera una comisión a reunión con el secretario, pero como la cita fue en sábado, no acudió ni la mitad de los interesados.

Cuiltáhuac Valdés Gutiérrez, subsecretario de Educación en La Laguna de Durango, aseguró que cumplió con la gestión que solicitaron los profesores en su protesta en la Recaudación de Rentas, respecto a una reunión con el secretario de Educación o el secretario general de Gobierno, la cita sería el sábado a las 11:00 horas.

"En ningún momento me comprometí a ponerles dos camiones, el presupuesto asignado a la Subsecretaría es única y exclusivamente para educación", expuso, "les conseguí un vehículo de 14 plazas para que fuera una comisión pero sólo llegaron cinco personas, yo en todo momento los he atendido, y el señor secretario, pero a veces los maestros piden que les ayude a colocar un cuadro pero me piden el martillo, el clavo y a veces hasta la pared, pero ya estando ahí, me piden también que les consiga el cuadro".

Consideró que es una situación complicada, sin embargo, aseguró que los profesores han recibido toda la atención de parte del gobierno del estado y las autoridades educativas.