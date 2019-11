Erika Zaba presenta a su bebé en Instagram con emotivo video

Hace una semana nació su hijo Emiliano y pese a que habían asegurado que iban a estar lejos un tiempo de las redes sociales, Erika Zaba y su esposo Francisco Oliveros se dieron el tiempo para presentar a sus seguidores a su pequeño y para revelar que su vida ha cambiado por completo y que las noches han sido duras.

La integrante de OV7 subió a su cuenta de Instagram un tierno video en donde se le ve cargando al bebé, un poco ojerosa, delgada de la cara, pero muy sonriente, a lado se encuentra su pareja también ojeroso, pero con un aire de orgullo por ser papá.

"Hola cómo están, estamos muy contentos al estar mandándoles este mensaje, de emoción, de felicidad, de que hoy Emiliano cumple una semana de nacido. No hemos tenido tiempo de estar en redes sociales, y ahora sí debo de confesar que no los he leído casi nada. Ha estado muy difícil esto de ser papá y ser mamá, porque de verdad es conocer a una persona completamente desde cero, no duermes, no sabes por qué llora y todo el tiempo quieres estar pegado a él.

Su esposo fue quien la animo con la pregunta ¿Qué tal la primera noche? para que Zaba se animara a revelar lo que pasaron cuando ya estaban los tres juntos en su hogar.

"Ay, no, la primer noche nos pusieron a prueba, a Fran y a mí. Tolerancia, saber hablar, saber pedir perdón. Lloré, él, tú, yo, todos lloramos...", aseguró la intérprete de Te quiero tanto, tanto y Mírame a los ojos.

Conforme pasa el video se puede ver a Oliveros decir que necesita ponerse rodajas de pepino o berenjena para poder quitarse las ojeras de los ojos, mientras que a Erika le asegura que todo pasa.

"Hoy queremos decirles que estamos muy agradecidos por tanto amor, por tanto cariño, por todo el seguimiento que dieron a este embarazo, tanto amor a este bebé que tengo hoy en mis brazos y decirles que estamos plenos, estamos felices", aseguró la cantante mientras su esposo la interrumpió para describir como se encuentran todos. "La mamá como pueden darse cuenta está hermosa, está perfecta. Este muchacho está perfecto, yo estoy de capa..., pero eso es normal", aseguró.

También hablaron del parto que fue algo complicado y que no era lo que ellos esperaban, que fue difícil y que hubo alguna complicación, pero que eso ya quedó en el pasado, ya que se encuentran felices en su casa.

Tras el video, la pareja subió una imagen en donde se encuentran abrazados y mientras Zaba besa a su marido, él ve con ojos tiernos al pequeño Emiliano.

Ante todo esto, la respuesta de sus seguidores y amigos famosos no se hizo esperar, como por ejemplo Yuri no se pudo resistir y escribió: "Felicidades hija, hermoso regalo del cielo y al papa gracias por hacerte feliz".