Pitcher llega al campo en automóvil dentro del México vs Taiwán

En el juego entre México y Taiwán, un auto apareció proveniente de los jardines casi al final del encuentro. En éste se podía apreciar la marca del coche en la zona de las placas, la cual también patrocina al torneo.

El auto llevaba a un pitcher de Taiwán, que estaba listo para realizar el relevo en la octava entrada. El pelotero se bajó antes de la tercera base y completó su recorrido en el montículo corriendo.

La imagen incluso fue capturada en video por las redes sociales del Premier 12, el certamen eliminatorio que reparte boletos a los Juegos de Tokio 2020.

En el juego, México obtuvo la victoria con marcador de 2-0 y se acercó a la clasificación olímpica.

New pitcher driven to the mound by @NissanJP #premier12 #プレミア12 pic.twitter.com/JurLkd0RkM