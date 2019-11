Jacky Bracamontes revela qué 'arreglitos' le hizo el cirujano

Tras haber dado a conocer que recurriría a la cirugía estética para hacerse algunos "arreglitos", Jacky Bracamontes dio a conocer más detalles sobre su intervención.

Vía telefónica, la actriz y conductora confesó para el programa Al Rojo Vivo que, se hizo una reconstrucción de pechos, pues tras amamantó a sus cinco hijos la zona de su cuerpo se vio afectada.

"No crean que fue aumento, para nada, solamente reconstrucción de senos porque después de amamantar a cinto pues ya se imaginarán cómo estaban", dijo.

Además de esto, la exreina de belleza se realizó también una liposucción para quitar gorditos en la espalda, así como la atención de una hernia que tenía en el abdomen.

"No tiene nada de malo, por eso lo decidí compartir, es un regalito que me doy a mi misma, porque lo estoy haciendo por mí, no por nadie", mencionó.

El 23 de octubre la conductora había escrito en su cuenta de Instagram que:

"Tiempo de hojalateria y pintura! Bisturí, ven a mí! Con mucho gusto les quiero compartir que he decidido consentirme con algunos arreglitos justos y necesarios... después de 4 embarazos uffff, era urgente!!! Gracias por sus oraciones y su apoyo siempre!!! Les contaré cómo me va! Aunque el doctor dice que lo voy a odiar una semana entera! Gracias mi @mft07 por estar a mi lado y siempre apoyarme y consentirme!!! (sic)"