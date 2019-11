Eiza González confirma relación y no es con Nicola Peltz

La actriz mexicana fue captada durante una fiesta de disfraces a la que acudió vestida como Maléfica, en un aparente beso con la modelo de 24 años.

Sin embargo, Eiza aclaró lo sucedido a través de sus redes sociales.

“No estoy soltera, no me estoy besando con ninguna mujer, es mi amiga y estamos jugando posando para una foto en una fiesta”, escribió la actriz de 29 años.

Sus noticias de cuarta como siempre. No estoy soltera, no me estoy besando con ninguna mujer, es mi amiga y estamos jugando posando para una foto en una fiesta. Dejen de inventar cosas sobre mi. https://t.co/OQcPKlFEQK