¿Y si lo mantengo qué chin...?: Galilea Montijo sobre su esposo

Luego de que Galilea Montijo se ausentara por varios días del programa Hoy, nacieron los rumores de que se había realizado una cirugía plástica y que atravesaba problemas de divorcio con su esposo, Fernando Reina

Por tal motivo, en su regreso la conductora pidió permiso a la productora Magda Rodríguez para aclarar lo que se dijo de ella mientras no estaba.

"Yo le pedí a Magda que me permitiera aclarar todos los rumores en el tiempo de su ausencia (...) Efectivamente falleció mi cuñada durante estas semanas fueron días muy tristes porque ella vivía con nosotros. Ella padecía parálisis cerebral desde que nació. Tenía 46 años y era como una niñita".

Montijo manifestó que estos rumores sólo la obligan a compartir algo íntimo, pues asegura que no estuvo en Nueva York para operarse el rostro y la cara, sino que atendió un problema que tenía en la matriz.

Sobre los supuestos problemas maritales que mantiene con su pareja comentó que:

"Anoche le dije a Fernando, '¿pues no que no vivías aquí?. Y el día de la fiesta le digo 'Hola, ya me enteré que estas divorciado'. Y qué si mantenido. No es que de verdad dicen unas cosas. ¿Y si lo mantengo que chi...? muy mi dinero".

Galilea Montijo aseguró que siempre ha sido muy franca con el público, aunque su intensión no es transmitir sus problemas; además, en repetidas ocasiones aprovechó para hacer burla del rumor sobre sus cirugías.