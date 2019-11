Danna Paola rinde tributo a Britney Spears durante La Academia

La noche de ayer se llevó a cabo la primera emisión de la decimosegunda temporada de La Academia, donde uno de los grandes momentos del programa fue protagonizado por Danna Paola, quien demostró su talento al interpretar Oye Pablo.

La actriz y cantante de 24 años apareció sobre el escenario del reality musical luciendo un look muy similar al de la “Princesa del Pop”, Britney Spears, en su video musical Me Against the Music de 2003.

La estrella de Élite sorprendió al público vistiendo un traje negro de tirantes y sombrero de copa, que acompañó con una corbata en el cuello y cabello suelto.

A través de sus historias de Instagram, Danna mostró cómo sus estilistas de vestuario daban los últimos detalles antes de salir a cantar.

Nuestra bella juez ya está lista para salir al escenario...



RT si ya quieres ver @dannapaola... pic.twitter.com/pWZ18Zc8Ue — La Academia (@lacademiaazteca) November 11, 2019

La celebridad mexicana, se convirtió en una de las nuevas figuras dentro del panel de jueces del nuevo programa de TV Azteca, junto a Horacio Villalobos, Alexander Acha, Remmy Valenzuela y Arturo López Gavito.

Su integración al show musical ha dado de qué hablar, luego de que el periodista de espectáculos Alex Kaffie asegurara en su podcast Sin lisonja, que Danna Paola cobró una fuerte suma de dinero para formar parte del reality, además de haber pedido un coche de lujo, una casa en el Pedregal para llegar a tiempo al foro, Camerino privado, comedor y comida de restaurante.