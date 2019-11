Contexto lagunero

¿Cuántas veces se nos dice que debemos “seguir nuestra pasión” para ser exitosos en la vida? Este es un mensaje que aparece en muchos lados, empezando por el discurso de la ceremonia de graduación. En una generación reciente de la Escuela de Negocios de Columbia, el 90% de los estudiantes dijeron que perseguir su pasión era una de sus aspiraciones para su trabajo futuro.

Sin embargo, de acuerdo con una investigación reciente de Deloitte -firma privada No. 1 de servicios profesionales, con la participación de tres mil trabajadores de tiempo completo en los Estados Unidos, a través de varios sectores industriales, solamente el 20% de ellos dijeron estar verdaderamente apasionados con su trabajo.

La mayoría de las personas no saben cómo encontrar lo que les apasiona y por ello no les es posible encontrarla. Buscar nuestra pasión implica que necesitamos entender tres cosas: 1) la pasión no es algo que uno encuentra sino, es algo que debe ser desarrollado, 2) es muy retador perseguir la pasión, especialmente si la intención se va esfumando con el tiempo y 3) la pasión nos puede llevar por un camino equivocado y por ello es muy importante reconocer sus límites.

No esperes encontrar tu pasión. Una percepción muy frecuente de las personas es que creen que la pasión es algo fijo, que tienes pasión por algo o no la tienes. El problema de tener esta percepción es que nos limita haciéndonos pensar que la pasión es algo que se descubre o que se nos aparece en el camino. Como resultado de lo anterior, intentamos varios trabajos en el empeño por hallar la pasión y no tomamos en cuenta el hecho de que a menudo, toma mucho tiempo desarrollar la pasión por un trabajo, junto con las habilidades, la confianza y las relaciones que nos permiten finalmente experimentar la pasión por un trabajo.

El pensar que la pasión es algo fijo, nos impide explorar nuevos caminos, nuevas posibles fuentes de pasión y además nos lleva a rendirnos rápidamente y no hacer nuevos intentos, sobre todo si pensamos que los caminos intentados son difíciles.

Para perseguir mejor la pasión, reta tu suposición de que la pasión es algo que se descubre, en lugar de ello, enfócate activamente en desarrollar la pasión. Por ejemplo, examina tu trabajo actual para definir que es lo que más te llama la atención o que es lo que te despierta mayor curiosidad y también, define si alguien en tu trabajo te inspira para apasionarte por algo, busca un modelo a seguir, esto te ayudará a conocer mejor a otros trabajadores que han encontrado su pasión y como ven ellos el trabajo que desarrollan. Y si, finalmente tu trabajo no te anima a perseguir tu pasión, encuentra tiempo y espacio para intentar otras actividades que te pueden apasionar fuera de tu trabajo actual.

Enfócate en lo que verdaderamente te importa, no en lo que te divierte o te entretiene. Por lo general, escogemos lo que nos causa alegría o diversión o entretenimiento. En un análisis de los discursos de graduación de los últimos diez años en las universidades estadounidenses catalogadas entre las 100 mejores universidades, los oradores al dar consejo a los estudiantes acerca de perseguir la pasión, les recomendaban “enfocarse en lo que les gustaba”, como un camino para seguir su pasión. Pero algunos oradores describían el perseguir la pasión como “enfocarse en lo que verdaderamente te importa”, la diferencia tiene mucho significado, enfocarte en lo que te gusta asocia la pasión con lo que te divierte y te hace feliz; en cambio, enfocarte en lo que para ti es importante, alinea la pasión con tus valores y con el impacto que quieres lograr en la sociedad.

Vence los límites de la pasión. También es muy importante comprender cuándo la pasión no nos ayudará. La pasión esta asociada a un buen desempeño solo si: a) los demás reconocen en nosotros el valor de lo que nos apasiona, b) cuando nuestra pasión se expresa en un contexto apropiado para que la gente la reconozca. Si no somos capaces de expresar nuestra pasión en el contexto correcto, Nuestra pasión estará muy limitada.

Muchos queremos encontrar nuestra pasión y mucha gente nos anima a hacerlo, pero muy a menudo sucede que no sabemos cómo encontrarla. Considerar la pasión como algo que podemos desarrollar -no encontrar súbitamente-, como un proceso retador y como algo que, si nos equivocamos, nos pudiera desviar del camino correcto, eso, nos ayudará a conseguir nuestras metas con la pasión apropiada.

[email protected]