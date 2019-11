- Ante la suspensión de Guillermo Almada, fue el auxiliar técnico Darwin Quintana quien compareció anoche a la conferencia de prensa posterior a la victoria de los Guerreros del Santos Laguna sobre Cruz Azul,

Quintana estuvo al frente de los Guerreros durante el encuentro de anoche y expresó su satisfacción por asegurar el liderato general: "indudablemente que estamos satisfechos por cumplir el primer objetivo que este grupo se impuso, conforme el cuerpo técnico, Guillermo y Luis Almada, Rubens Valenzuela y éste que las habla, conformes por lo que están haciendo los chicos en la cancha, porque entrenan y se preparan para eso, sabemos que tenemos cosas por corregir y mejorar, pero indudablemente que asegurar el primer puesto es una caricia, una satisfacción", dijo.

Con todo y que Santos se ha mantenido en lo alto de la tabla general durante todo el torneo, el cuerpo técnico es consciente de que la liguilla es cuestión aparte: "si bien, en lo largo del campeonato hemos sido los más regulares o los mejores, de aquí en adelante se juega otro campeonato aparte, tenemos mucha más chance porque a lo largo de mucho tiempos hemos mantenido un buen rendimiento, debemos mantenerlo y respetarlo, como respetamos a todos los equipos, por algo van a estar ahí los ocho mejores", advirtió.

El plantel Albiverde se ha mantenido sano a lo largo del campeonato, lo que significa otro logro para el cuerpo técnico, expuso Quintana, quien acepta la pausa de la Fecha FIFA y asegura que sus jugadores se adaptarán de la mejor forma: "estamos contentos por cómo están los muchachos, hemos tenido una seguidilla de partidos en 20 días, prácticamente no hemos tenido tocados, Jonathan es por otra razón. Hemos corrido, hemos tenido buen juego, estamos contentos por la parte física, ahora son las reglas del juego, hay un parón y después se verá si nos viene bien o no, nos adaptamos a cómo viene el campeonato", aseguró.

Guillermo Almada y su cuerpo técnico se estrenarán en la liguilla del futbol mexicano, pero Valenzuela no toma esa inexperiencia como un hándicap que pueda jugarles en contra: "estamos preparados, en Uruguay también antes había un sistema parecido y tenemos integrantes del cuerpo técnico que han trabajado en México durante muchos años, aparte de la inteligencia deportiva del club, tenemos un equipo que ha jugado estas instancias, jugadores que han salido campeones, esperamos estar a la altura de las circunstancias", sentenció.

Robert Dante Siboldi, entrenador de la Máquina Celeste del Cruz Azul, aceptó la derrota sufrida anoche ante los Guerreros del Santos y calificó como fracaso el que su equipo no haya calificado a la liguilla, aunque aseguró que tiene confirmada la continuidad.

Posterior a la derrota ante Santos, el uruguayo Siboldi aceptó con franqueza: "lo tomo como lo que es, un fracaso, no hay que darle vueltas. Este equipo no está para quedar fuera de la liguilla, no perdimos hoy (ayer) la posibilidad de entrar a la liguilla, estamos conscientes de que desde la fecha uno, cuando dejas ir puntos, lo pagas al final, entonces no quedamos eliminados hoy (ayer), fue durante todo el torneo que se tuvieron las posibilidades de ir sumando y las dejamos pasar, dejamos ir resultados que teníamos ganados".

Sin poner excusas, Siboldi fue claro al admitir que: "fuimos superados, el equipo Santos fue mucho mejor que nosotros, intentamos jugar, tener la pelota, pero no pudimos hilvanar pases ahí. Si bien el gol es una jugada en la que hay muchos rebotes y les cayó a ellos y lo supieron capitalizar, el segundo gol es un error nuestro y esos son los pequeños detalles que van sumando, esos errores que nos cuestan partidos, que nos hacen estar siempre cuesta arriba y aunque el equipo se pudo reponer, nos acercamos en el marcador, pero en lo que mejor sabe hacer Santos, un contra ataque, fueron contundentes", describió.

En su análisis de la gestión que ha tenido frente a La Máquina durante el actual torneo, Siboldi expuso: "el balance no es bueno, porque tenemos más derrotas que victorias, a pesar de que intentamos cambiar cómo venía el equipo, pero encontramos muchas cosas en contra, empezando por lo físico; el equipo apenas va tomando forma. En lo futbolístico nos faltó mucho por hacer, porque a veces jugamos bien y luego caemos en baches, ahora a pensar en lo que viene para planear el siguiente torneo, tengo contrato hasta el siguiente torneo, la directiva me ha dado la confianza", culminó.