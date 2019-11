Participan más mujeres en empleos formales

Coahuila ocupa el tercer lugar de los estados en el país con mayor participación de mujeres en empleos formales. El 57 por ciento de mujeres que trabajan en el estado lo hacen en un empleo formal, lo que está muy por encima de la media nacional que se encuentra en casi el 38 por ciento, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), obtenidas mediante la Encuesta Nacional de Población y Empleo (ENOE) 2019.

La ENOE es la principal fuente de información sobre el mercado laboral mexicano, al ofrecer datos mensuales y trimestrales de la fuerza de trabajo, la ocupación, la informalidad laboral, la subocupación y la desocupación. Constituye también el proyecto estadístico continuo más grande del país al proporcionar cifras nacionales y de cuatro tamaños de localidad, de cada una de las 32 entidades federativas y para un total de 36 ciudades.

En Coahuila, más del 43 por ciento de la fuerza laboral son las mujeres y se encuentran laborando en el sector de servicios y comercio. Según el Inegi, el 35 por ciento de las mujeres en la formalidad laboral cuentan con servicios de guardería, lo que les permite estar con mayor tranquilidad en sus centros de trabajo.

Según cifras oficiales, el estado tiene 3 millones 92 mil 916 habitantes, de los cuales el 50.4 por ciento son mujeres. De esta cifra más de 500 mil mujeres componen la población económicamente activa con alguna ocupación.

Se añade que el 58 por ciento de las capacitaciones para el empleo las toman las mujeres. De igual forma el 71 por ciento de las becas y cursos para el autoempleo son también aprovechados por mujeres, quienes buscan la manera de insertarse en el mercado laboral y contribuir al crecimiento de la entidad.

No obstante, en el segundo trimestre de 2019 se observaron las tasas de desocupación más altas en las siguientes entidades: Tabasco con 7.3%, Ciudad de México 5.2%, Coahuila de Zaragoza 4.9%, el Estado de México y Querétaro con 4.6% cada una, Baja California Sur 4.4%, Durango 4.2%, Sonora 4.1%, Nayarit y Tlaxcala 4%, Aguascalientes y Guanajuato 3.7%, Chiapas 3.6%, y Campeche, Colima y Nuevo León con 3.5% con relación a la Población Económicamente Activa. En contraste, las tasas más bajas en este indicador se reportaron en Oaxaca con 1.3%, Guerrero 1.4%, Yucatán 1.8%, Morelos 2.4%, Baja California 2.5%, Veracruz de Ignacio de la Llave 2.6% e Hidalgo y Quintana Roo con 2.7 por ciento.

Cabe aclarar que este indicador no muestra una situación de gravedad en el mercado de trabajo, sino la presión que la población ejerce sobre el mismo, la cual está influida por diversas situaciones como las expectativas y el conocimiento que tienen las personas que no trabajan sobre la posibilidad de ocuparse, así como por la forma en que está organizada la oferta y la demanda del mismo. Es por ello que el propio Inegi recomienda no considerarlo de manera aislada, sino como complemento de toda la información que se dispone sobre la participación de la población en la actividad económica.

En cifras