Continúa Implan sin instalaciones

A más de dos meses que inició la administración de Lerdo, el Instituto Municipal de Planeación (Implan) aún no cuenta con un espacio físico propio para poder operar y, por si fuera poco, desde hace tiempo el titular de esta área, Rosalío Alvarado Valenzuela, se tuvo que incapacitar porque sufrió un accidente.

Este departamento, junto con el Instituto de la Vivienda, se activaron en el actual Gobierno de Lerdo, luego de que en la gestión de la exalcaldesa María Luisa González Achem se añadieran al organigrama, pero nunca funcionaran como tal.

Por ahora, el coordinador del Instituto, José Dimas López González (hijo del secretario del Ayuntamiento, José Dimas López Martínez), es quien se encuentra como encargado y labora desde un escritorio ubicado en la antesala del alcalde Homero Martínez.

"Hasta donde tengo conocimiento, se nos están adaptando unas oficinas que están aquí a la vuelta en la Allende, pero pues es un tema que está en desarrollo, no hay fecha, nos habían manejado una fecha anterior, pero ya pasó; he estado insistiendo porque sí nos interesa mucho, aquí a veces es complicado laborar, tanta gente llega y pregunta y piensa que somos área de gestión", mencionó.

López González indicó que por ahora en este Instituto laboran tres personas: Rosalío Alvarado Valenzuela, él y una mujer.

A inicios de septiembre, el secretario del Ayuntamiento, José Dimas López Martínez, dijo que no había una oficina disponible para el Implan y que eso sería temporal, pues se tenía considerado buscar un espacio físico más digno a fin de que el trabajo fuera más eficiente. En el mismo mes de septiembre y a pocos días de que inició la administración, el regidor panista Ángel Luna señaló que para él no existían los Institutos Municipales de Planeación y de la Vivienda, y que además en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2019 no había un presupuesto asignado como tal para estas áreas, que no tenían sede.

"No hay personal adscrito, no hay mobiliario, no hay vehículos, entonces me parece que si se van a crear institutos, tienen que realmente formularse de tal manera que funcionen, no como simplemente el cumplimiento de un compromiso para otorgar puestos", señaló.

Por lo pronto, el coordinador del Implan explicó que se han realizado diversos foros con empresarios y diversos grupos de la sociedad civil como parte de la integración del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2022. Mencionó que en este sentido y previa entrega le harán llegar un borrador a los empresarios lerdenses "para que vieran ellos que sus propuestas estaban incluidas y que no se dejó nada de lado, claro, en el ámbito de lo que es posible para el Municipio, sabemos que tenemos finanzas limitadas".