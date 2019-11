Amante de su profesión

Además de ser uno de los rostros más reconocidos en España -y el mundo-, Mario Casas es un hombre sencillo y con un gran compromiso por su profesión. El actor sabe que su talento lo ha llevado lejos, pero sobre todo, su sencillez es la que le ha abierto las puertas a proyectos increíbles en su natal España. A pesar de una extensa carrera, Mario se ha distinguido no solo por su gran capacidad de interpretación, sino también por su característico estilo de vestir: siempre sencillo, elegante y, sobre todo, effortless. El gallego de 33 años ha conquistado no solo la península ibérica sino también al mundo entero, gracias a producciones como Tres metros sobre el cielo, Tengo ganas de ti o Bajo la piel del lobo.

Asimismo, sirviéndose como gran referente de elegancia, la firma Bvlgari lo seleccionó este año como uno de sus embajadores de las líneas de Alta Relojería, logrando así la mancuerna perfecta para expresar la filosofía de la marca: un estilo de vida único, repleto de lujo, sofisticación y autenticidad. En su visita al Salón de Alta Relojería (SIAR), platicamos con él y esto fue lo que nos contó.

A lo largo de tu carrera has interpretado personajes muy difíciles. ¿Te consideras un actor de método?

Creo que el investigar, analizar y convertirme en mis personajes me hace un actor de método. Al final, es lo que define que, antes de actuar, debes ser. Es decir, el actor debe convertirse en aquella persona a la que encarna. Eso para mí es la base de mi interpretación. En mi carrera, siempre busco hacer cosas distintas ya sea con personajes diversos o incluso con géneros diferentes. Si me ofrecen la oportunidad de hacer las cosas de otra manera, yo lo hago sin dudar. Me parece que el crecimiento de un actor está en arriesgar y en no quedarse en los mismos personajes.

¿Has pensado incursionar en Hollywood o prefieres ser punta de lanza del cine y la televisión española?

Yo creo que ha cambiado el concepto de "irse a Hollywood". Hace una o dos décadas atrás, los actores apostaban por irse allá para consolidar su carrera. Sin embargo, no existían los medios de alcance que hay ahora, como las plataformas digitales de streaming. Hoy, gracias a esto, desde cualquier país te pueden ver en una serie o en una película, y algún director de cualquier parte del mundo te puede llamar para trabajar contigo. Además, me parece que hay un cine maravilloso en Francia, en Inglaterra, en Italia, en Chile, inclusive en México. Lo importante de esto es que los actores nos convirtamos en profesionales que puedan trabajar en cualquier parte del planeta. Y hoy, gracias a esas plataformas, la "ventana mundial" que pensábamos de Hollywood ha cambiado bastante.

También has logrado un gran alcance como embajador Bvlgari. Y a eso se debe que hoy estés aquí, de visita en México. ¿Cómo te sientes siendo imagen de esta firma tan importante?

Yo creo que cualquier actor, artista o persona desearía ser imagen de esta marca. Es una de las casas de moda y joyería más potentes en el mundo y, sin duda, de las más elegantes. Bvlgari es bastante afín a mí. Yo no acostumbro a usar joyas, pero las pocas que llevo son de Bvlgari. Me encanta esta casa, no solo por su corte italiano sino porque sabe perfectamente lo que busco y eso la hace muy cercana a mí. Bvlgari tiene algo que atrae y yo doy gracias de que me hayan llamado como embajador y que quieran contar conmigo. Haber pasado este primer año con ellos ha sido un lujo.

Sabemos que tu estilo es clásico. Sin embargo, ¿esta relación con la marca te ha llevado a usar más accesorios?

Sí, al final utilizo más piezas de la marca y realmente no porque tenga algo con ellos, sino porque su estilo es muy similar al mío, y al final es lo que llevo siempre. En mi día a día, soy un hombre bastante sencillo, por lo que, cuando tengo una salida especial o me reúno con mis amigos, es cuando me arreglo más y me pongo un reloj o algunas joyas, y las luzco feliz.

Eliges el reloj de acuerdo al tipo de ropa que llevas?

Lo bueno de los relojes de esta marca es que son muy versátiles y se pueden combinar con todo. Tal vez hay algún modelo más puntual que, por la clase de correa o carátula, se combine mejor con un tipo de traje o color. Por ejemplo, hay modelos que los puedes llevar con un atuendo más deportivo, pero hay unos metálicos que, sin duda, los llevarías mejor con algo más formal. Sin embargo, pienso que hoy en día cualquier estilo es único y puedes llevar las piezas que quieras con lo que desees. En la moda está el auge de ponerte lo que te haga sentir más cómodo y, en consecuencia, se acepta casi todo.

¿Cuál es tu estilo a la hora de vestir?

Me gustan los looks bicolor y siempre uso blanco y negro. A veces llevo azul marino. En mi clóset nunca faltan jeans, playeras y prendas básicas. Esto lo hago porque prefiero ser práctico. Me gusta ir a trabajar con una playera, unos tenis y un blazer. Siempre intento estar cómodo. Claro, hay ocasiones en que, para ir a un estreno o una fiesta, las marcas me ayudan a decidir qué usar de acuerdo a la ocasión. Sin embargo, prefiero estar confortable en todo momento y elegir firmas que me transmitan esto, tal como sucedió con Bvlgari.

¿Cuáles marcas son tus favoritas?

Karl Lagerfeld, Bere Casillas, Dsquared2 son algunas marcas que van conmigo. Soy fanático de la ropa ajustada y que tenga un corte fit, así que siempre elijo aquellas que propongan esta silueta.

¿Qué nos puedes decir de la moda en tu país, qué opinas de los diseñadores españoles?

Sin duda, hay muchísimos que me gustan y cada vez más se están consolidando. Hay mucha gente joven y vienen pisando fuerte. Los felicito.

¿Tienes alguna rutina de belleza o de grooming?

Les confieso que lo único que uso es un suero para la cara; lo aplico por la mañana y por la noche. En cuanto a cremas y demás tratamientos, realmente los uso muy esporádicamente, ya que no soy mucho de utilizar productos de belleza.

¿Qué prendas no pueden faltar en tu maleta?

Gorras, tengo muchísimas gorras. Calcetines, me encantan. Ahorita estoy rodando una película y, como me han cambiado el look del pelo, he preferido llevar sombrero a todos lados.

Durante tu visita a México, ¿hay algo que te haya conquistado? Un lugar, un platillo…

México es maravilloso y me gusta mucho su comida, pero si tengo que elegir, me quedo con un buen mezcal.