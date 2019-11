Isabela Merced cambió su apellido a 'Merced' para homenajear sus raíces hispanas

La actriz de origen peruano Isabela Merced, antes conocida como Isabela Moner, decidió cambiar su nombre artístico para homenajear a su familia y sus raíces hispanas antes de potenciar su carrera musical, algo en lo que se centrará tras protagonizar la cinta navideña "Let it Snow" de Netflix.

"Siempre quise cambiar mi apellido, pero ahora que empiezo la carrera musical es el momento adecuado. Merced es segundo nombre de mi abuela, ya sabes, ella tenía como cinco nombres, es una muestra de respeto hacia ella. Mi ángel protector", explicó la artista en una entrevista con Efe por el estreno de la película.

Merced (Cleveland, EE.UU., 2001), hija de una madre peruana y padre estadounidense, es el ejemplo claro de una nueva generación de jóvenes artistas que fluyen de forma natural entre la cultura latina y la estadounidense, tal y como demuestra su perfecto uso del "spanglish".

"Hay palabras en español que explican cosas que no puedes decir en inglés, por eso hablo 'spanglish", indicó Merced, quien hace unas semanas lanzó su primer sencillo "Papi", con una letra que combina ambos idiomas y que pronto se acompañará de un videoclip.

Al tiempo que se abre camino en el mundo musical, la joven de 18 años experimentada en Hollywood acaba de protagonizar una cinta navideña para Netflix en la que interpreta a una adolescente que entra en contacto con la música gracias a una nueva e inesperada amistad con una estrella del pop.

"Es pura coincidencia", dijo Merced, quien este verano puso el rostro a "Dora the Explorer" junto las estrellas latinas a Eva Longoria y Eugenio Derbez.

"La vida imita el arte -razonó-, la chica tiene problemas en su vida que son similares a los míos, su mamá también está enferma, ella también está involucrada en el mundo de la música...".

"Let it Sow" llegará al catálogo de la plataforma este viernes como la adaptación al cine de la novela homónima escrita por Maureen Johnson, Lauren Myracle y el célebre autor de libros juveniles John Green, creador de "The Fault in Our Stars", con el que Merced "creció", como muchos otros adolescentes de su edad.

"Yo digo que la película es como un 'Love Actually' pero sobre adolescentes y en EE.UU. -describió-.Todo el mundo puede identificarse con alguno de los personajes".

La cinta, que narra el encuentro de varios amigos durante una tormenta en un pueblo del Midwest, cuenta con un reparto coral en el que Merced se acompaña de Shameik Moore, Odeya Rush, Liv Hewson, Mitchell Hope, Kiernan Shipka, Jacob Batalon y Joan Cusack.

"Es un reparto talentoso y joven, que además es muy diverso étnica y culturalmente, algo muy importante", señaló Merced, para quien las nuevas generaciones "aceptan más la mezcla de culturas".

"Yo crecí en una casa donde mi papá hablaba ingles, mi madre español. Hablaba español con mi familia de Perú y el inglés lo utilizaba en la escuela, porque es fundamental para integrarse", relató la actriz sobre los orígenes del "spanglish" que cada vez más se escucha en EE.UU.

Según Merced, "antes era como vergonzoso ser latino y no hablar español" ya que muchos no entendían esa necesidad de manejarse en ambos idiomas, que ella luce con orgullo y está dispuesta a que la acompañen en su salto a la música.

"Tengo un EP (álbum breve) planeado, pero quiero hacer un disco conceptual con 12 canciones y vídeos que cuenten una historia", avanzó Merced.