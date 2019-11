Morena enfrenta reto de unidad, considera Ricardo Monreal

El senador de Morena, Ricardo Monreal, afirmó en reciente entrevista en Torreón que su partido afronta diversos retos, principalmente el de la unidad para los próximos procesos internos.

Se refirió al proceso de elección interna que se llevó a cabo en las últimas semanas, mismo en el que se registraron diversas trifulcas en sedes del partido a nivel municipal, incluyendo la ciudad de Torreón.

Atribuyó dicha situación a la "resistencia" que aún existe de la oposición al cambio de régimen que se ha venido dando con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

No obstante, afirmó que para evitar mayores polémicas ha determinado no intervenir en ese proceso, ni siquiera en opiniones ante medios de comunicación.

"Es normal cuando hay un cambio de régimen, pero bueno, no me meto en eso porque bastante trabajo tengo en el poder legislativo. Traemos muchas cosas pero deseo que se arregle bien, rápido, trato de no involucrarme. Hace unos seis meses me obligué a no introducirme, no influir en la vida partidaria de Morena... estoy de tiempo completo en el Senado y estoy intentando hacer bien mi trabajo", indicó.

Monreal además dijo que, al margen de lo que ocurra con Morena, buscan mejorar el país a través de diversos puntos eje, principalmente el de la lucha contra la corrupción en todos sus ámbitos y la austeridad.

"Ya no se puede tener el lujo de los gobernadores que no tenían límite, en la opulencia, en el gasto, en el lujo. Ya a eso hay que acostumbrarse... ya es otro baile, a otro ritmo", declaró el senador, quien también habló sobre la amenaza del crimen organizado.

Ricardo Monreal señaló que más allá de los temas de partido se han concentrado en legislar en favor de la seguridad de los mexicanos, pues se trata de la principal amenaza de la actualidad.

"Tenemos que evitar más daños a la sociedad, los criminales están aprovechando esos actos tan terribles, buscan desestabilizar", opinó.

Evita polémica