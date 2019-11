Inicia instalación de mercadito navideño

El día de ayer inició la instalación del mercadito navideño, un espacio que es "patrimonio de la ciudad, parte cultural de las tradiciones año con año en la Comarca Lagunera", según Ricardo del Bosque, secretario tesorero de la Unión de Comerciantes.

Este año el mercado cumple 69 años con las mismas tradiciones y los vendedores de hasta cuatro generaciones se encargan ahora de atender los puestos.

Desde la perspectiva de Ricardo, todo ha ido evolucionando. Esto se debe principalmente a que las familias y sus casas han cambiado, empezando por el hecho de que los padres que antes traían a sus hijos, ahora son adultos mayores.

A pesar de lo anterior, la tradición se mantiene y la gente acude al mercadito navideño como si se tratase de un atractivo turístico. Compra sus adornos de época y aprovecha para disfrutar de un hot cake. "Bien dicen que el que viene al mercadito y no se come un hot cake, no vino'", señaló Ricardo.

A lo largo de los años las cosas han ido cambiando, así lo expresó Guadalupe Rodríguez Rodríguez quien tiene 61 años instalándose en el lugar.

En un principio, recordó que han tenido que mudar de espacio sobre el que se instalan. Estuvieron en la Plaza de Armas, en la calle Rodríguez cerca de la Plaza de Toros, en un corralón en Matamoros y Juan Antonio, la calle Treviño y por último en la Ildefonso Fuentes.

Desde su punto de vista, todo estas mudanzas se debieron, tanto a logística como al atractivo visual que representa el mercadito. Así, Guadalupe señaló que en la Plaza de Armas se "afeaba" el espacio, "nos veíamos mal", comentó.

A eso, se le sumaron los cambios cerca de la Plaza de Toros y en el corralón ya mencionado, donde las ventas no fueron las mejores, por lo que todo terminó sobre la Treviño, donde perduró 14 años y ahora en la Ildefonso donde son ya 15, indicó.

Dijo que los puestos siempre han sido de madera, algunos de fierro y otros de láminas "unos de un modo otros de otro pero ha sido igual", comentó.

Ella está de acuerdo con lo que opinó Ricardo del Bosque, sobre que "muchas (personas) vienen nomás como de paseo. A la gente le encanta visitarnos cuando hace frío y sacan sus chamarras y sus abrigos, todo muy bonito".

El secretario compartió que en el mercadito puede encontrarse todo lo necesario para la decoración en esta temporada, incluso los adornos para la cena navideña.

"Incluso hay veces que todas las novedades llegan aquí primero, antes que a los centros comerciales".

Siguiendo esa línea, expuso que ellos marcaron la pauta con algunos colores de los pinos, por ejemplo con los de color negro cuando salieron, los rosas para las cruzadas contra el cáncer y los de múltiples colores, así como las coronas, guías y "todo para que quede su casa bonita".

A diferencia de otros años, dijo que en éste sí son competencia para los grandes almacenes gracias a las nuevas tecnologías que les permiten ofrecer pagos con tarjeta a meses e incluso con precios más económicos.

A eso, se le suma que "este es un lugar de tradición en el que se concentra todo para que lleguen y adornen sus casas", comentó.

Dijo que año con año han trabajado de la mano de las autoridades para hacer mejor el mercadito reforzando las medidas de seguridad para los comerciantes y la clientela.

Comentó que la situación con los "cadeneros, carteristas y los pulpos" nunca falta, pero desean cuidarse y al cliente también, por lo que se cuenta con cámaras de seguridad, pasillos limpios y salidas de emergencia.

Debido a todo lo anterior, hacen un llamado a la ciudadanía para que acudan, disfruten y apoyen la economía de cada uno de los puestos.

La instalación de este tradicional mercadito navideño dio inicio el día de ayer. Se tiene programado que para el día miércoles un 90 por ciento de los puestos se encuentren instalados y trabajando.

No será sino hasta dentro de la próxima semana que se corte el listón solo de manera simbólica de la mano de autoridades y comerciantes.