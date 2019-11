Una familia es agredida por aficionados tras juego en Argentina

Aficionados del equipo argentino Banfield agredieron a una familia completa que apoya a su archirrival deportivo, Lanús, en plena calle.

El vehículo, en el que viajaba una pareja con sus hijas, circulaba por la calle cuando fue atacado por fanáticos de "El Taladro". "Me rompieron todo el auto cuando volvíamos tranquilos de la cancha, sin hacer quilombo, en familia y con mis hijas adentro. Nos robaron las camisetas de Lanús y a mi marido le rompieron la cara. Me rompí el orto para poder tener mi primer auto para que vengan diez gorilas y me lo hagan pelota", escribió la mujer atacada en redes sociales.

Banfield se llevó el llamado "Clásico del Sur" al vencer 1-0 a Lanús. Julián Carranza anotó el único gol del encuentro. Banfield jugó 35 minutos con diez por la expulsión de Renato Civelli tras un codazo a Lautaro Acosta, el cuadro de Julio César Falcioni llevaba cinco partidos sin victorias y sumó tres puntos de oro en su carrera por evitar el descenso.