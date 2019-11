Wendolee se encuentra en su mejor momento

Cuando era una jovencita sus compañeros de la escuela le "echaban carrilla" por tener unos kilos de más. Eso la ponía mal y la hacía pensar que ante los estándares de belleza que rigen la farándula no podría concretar sus sueños.

Un buen día, la lagunera Wendolee Ayala despertó. Se dio cuenta que el hecho de ser "gordibuena" no era un impedimento para destacar en la actuación y la música, siendo La Academia su primer prueba de fuego. Luego vinieron otras oportunidades.

En la actualidad, "Wendo" puede decir que se siente bien con sus medidas y además plena como mujer y artista; por ello, sin fomentar la obesidad, desea transmitir el mensaje a hombres y mujeres de que deben luchar por sus objetivos y no le dan tanta importancia al físico.

Aunque todavía no llega el 31 de diciembre, la exacadémica quiere brindar con sus paisanos porque hoy en día es madre, tras 10 años de buscar la maternidad; tiene un sencillo sonando en plataformas y además este fin de semana debutó como actriz de cine gracias al filme Polvo.

Ayala platicó con El Siglo de Torreón desde Los Ángeles, California, en donde radica desde hace tiempo. Comentó que lo que más extraña de su tierra es a su padre y comer gorditas de diversos guisos.

De lo primero que charló fue de la llegada a las salas de dicho filme dirigido por José María Yazpik y en la que Wendolee comparte créditos con Mariana Treviño, Joaquín Cosío, Jesús Ochoa y Angélica Aragón.

"Estoy pasando por una etapa muy bonita en mi vida. Hacer esta película fue un gran esfuerzo de la familia Yazpik. La producción hizo mucho esfuerzo para poder levantar el tamaño del proyecto, el cual era necesario para filmarla. Espero que la apoyen mucho.

"No tuve mejor director que José María para iniciarme en el cine. Toda la producción me arropó muchísimo para que yo hiciera mis escenas. Al principio estaba nerviosa, pero luego ya todo estaba bien. Fue una experiencia padrísima".

Polvo aborda la historia de "El Chato", un actor que busca fama y fortuna. Tiempo después, un cargamento de cocaína es arrojado desde el aire sobre su natal San Ignacio por lo que él tendrá que recuperar la droga ya que si no lo hace pondrá en peligro a los habitantes del lugar.

"Yo encarno a Juanita, una gordita cachonda, risueña y cómica. Ella es bien chismosa porque sabe todo lo que les pasa a sus vecinos ya que es la dueña de la caseta telefónica del pueblo. Ella se da cuenta que algo raro pasa con 'El Chato' y ya verán lo que hace".

Antes de actuar en cine, Wendolee había hecho ciertos trabajos de actuación para la pantalla chica ya que estudió arte dramático y danza contemporánea en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

"Además, la música y la actuación van muy de la mano. Cuando estás encima a de un escenario tienes que actuar e interpretar una canción. Por eso vemos tantos cantantes haciendo trabajos de actuación. Hice varias novelas".

Sobre la música, Wendolee manifestó que promueve el sencillo Si la llamas mamá, distribuido por Sony Music Latin. Vendrá incluido en su próximo disco que saldrá a la venta el año entrante.

"Este tema se lo compuse a mi bebé estando embarazada. Una semana antes de aliviarme grabamos el video. Estoy contenta tratando de acomodar mi vida entre la música, mi canal de Youtube y la labor de ser madre".

LA DICHA DE SER MADRE

Para Wendolee, traer un hijo al mundo le fue difícil. Durante varios años ella intentaba embarazarse, pero no lo lograba y eso la entristecía. Por ello, hoy más que nunca disfruta al máximo cambiarle los pañales a Harrison, su retoño.

"Después de dar a luz, los primeros meses fueron complicados porque tuve problemas con la lactancia, sin embargo, se solucionó. Ver cada mañana a mi bebé es un sentimiento indescriptible y es el sueño más grande que he logrado. Mi niño es un regalo de Dios, tiene una personalidad muy bonita".

La lagunera, quien se dio a conocer en la primera generación de La Academia, no descarta concebir otro infante, sólo que tendrá que esperar ya que eso le recomendó su ginecóloga.

"De hecho después de que nació mi bebé, mi marido y yo dijimos 'vamos por la parejita', pero me pidieron que esperara que se restablecieran a la perfección mis tejidos y bueno pues eso es lo que haremos".

Wendolee realizó un balance de su carrera. Comentó que tras 16 años de carrera se siente satisfecha con lo que ha logrado y va por más ya que no se duerme en sus laureles.

Creo que he conseguido varios logros. He vivido lo que he tenido que vivir. Me siento plena con los pasos que he dado, no ha sido fácil, he trabajado bastante así que cada logro que tengo significa muchísimo para mí. Estoy en un momento de gloria".

La nacida en Torreón externó que algo que de igual manera la tiene entusiasmada es que por medio de su canal de Youtube, Gordibuenas Fit Club, envía mensajes de aliento a esas personas que tienen kilitos de más.

"Quiero que todos sean valiosos y dignos, que sepan que pueden lograr las cosas que sueñan. Cuando era muy joven me echaban carrilla en la escuela, me veía al espejo y dudaba de que pudiera lograr mis objetivos.

"Con los años adquirí fortaleza y encontré mi valor. A pesar de ser diferente y de subir y bajar de peso me he vuelto fuerte y eso quiero transmitirlo a las mujeres, quiero que sepan que todo se puede hacer a pesar de ser diferentes en la apariencia física".

Vía telefónica, Wendolee aclaró que en ningún momento está tratando de fomentar la obesidad sino que de alguna manera busca darle una solución a este problema.

"Antes que recomendar un jugo verde, una dieta o pastillas; lo primero que debemos hacer es fortalecer nuestra autoestima. Si ustedes se dan cuenta de la fuerza que tienen dentro se sentirán mucho mejor y eso los animará a hacer más ejercicio y comer un poco mejor. La vida tiene esa parte de felicidad no importa cuánto pesemos".

Por otro lado, la actriz y cantante dijo que extraña mucho Torreón, sobre todo a su padre quien sigue radicando en estas tierras.

"Extraño comer gorditas y tacos de tripas. Extraño a mi papá, tengo tres años de no verlo. Al pensar en Torreón lo primero que pienso es en mi padre, mi mamá vive conmigo. Espero ir en este mes de diciembre", puntualizó.