Sólo se han reportado 2 feminicidios: alcalde de Lerdo

El alcalde Homero Martínez aseguró que en Lerdo únicamente se han registrado dos feminicidios entre 2018 y 2019, y agregó que el caso de la mujer de 27 años de edad que fue localizada sin vida a inicios de este mes en un domicilio de la colonia Del Valle, aún está siendo investigado, por lo que hasta que se tipifique como tal, formará parte de las estadísticas.

El presidente dijo que esta información se abordó durante la Junta de Coordinación Estatal de Construcción de la Paz del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 en la región Lagunera, la cual fue encabezada por el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres.

El pasado jueves y sin precisar cifras, el alcalde Homero Martínez dijo que él tenía "otros datos", respecto a los casos de feminicidios en este municipio y señaló que había solicitado el porcentaje de cuántas mujeres habitan en Ciudad Jardín así como el número de muertes violentas por razones de género con el propósito de cotejar la información.

"La Alerta de Género en Lerdo fue incluida a nivel nacional, yo les decía que me dieran un porcentaje de cuántas mujeres tenemos en Lerdo y cuántos feminicidios, que me los dieran exactamente para valorar el porcentaje para saber de qué números estamos hablando, hasta ahorita no me han dado ese número, como dijo (Andrés Manuel) López Obrador, yo tengo otros datos", expuso.

Por otro lado, comentó que en la Junta de Coordinación Estatal, Lerdo planteó que se aplicaran mayores rondines en cada una de las colonias y fraccionamientos.

También explicó que durante esta reunión se les solicitó a los municipios que aplicaran una campaña de regularización a fin de que todos los vehículos estuvieran identificados.

"Les pusimos en la mesa que Lerdo ya empezó con esa campaña ahí en coordinación con el Gobierno del estado y que bueno, parte de los esfuerzos que estamos haciendo es que por ejemplo, para el tema de licencias, el Gobierno del estado le está haciendo un 40 por ciento de descuento a todos los usuarios que no traigan su licencia vigente y que yo estoy haciendo un 60 por ciento en lo que compete al pago municipal", concluyó.

El alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera dijo que el enfrentamiento con armas de fuego entre elementos de seguridad de distintas corporaciones y civiles armados que se registró el pasado viernes en Lerdo, es un tema del Mando Especial de La Laguna y que lo único que destacaría de este hecho, es que esto es parte de los trabajos que tiene que coordinar dicha agrupación de seguridad a quien le compete atender los delitos federales.

“El día de hoy hay un detenido y dos personas fallecidas y pues ahí las líneas de investigación le competen al Mando Único”, señaló. Como se recordará, el enfrentamiento se registró la tarde del viernes en las localidades de Nazareno y Picardías del municipio de Lerdo y dejó como saldo dos personas fallecidas.