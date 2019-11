Llaman a vacunarse en esta temporada

María de la Luz Martínez Hernández, presidenta fundadora del Club Rotario Centenario, dijo que la magnitud de enfermedades virales es tan grande que si no existiera la vacunación para prevenirlas ya se habría acabado la humanidad.

Reconoció que muchas personas no le dan la importancia debida a la vacunación, por lo que destacó que si no se hace como una campaña obligatoria para las autoridades de salud la gente no acudiría en forma voluntaria. Opinó que esto ha sido un problema con la vacunación del virus del papiloma humano.

Relató que actualmente solo se aplica a niñas, pero aconsejó que debería darse también en los adultos para evitar contagiarse y/o transmitirlo a otras personas.

Martínez citó que antiguamente millones de personas morían en el mundo porque no había manera de controlar las enfermedades virales, sin embargo, gracias a las vacunas esto se ha frenado.

Comentó que actualmente muchas de ellas se pueden prevenir con la vacunación, como cánceres causados por enfermedades virales infecciosas, el virus del papiloma humano y otras más. "El virus del papiloma humano tiene un nivel bajo de transmisión gracias a la vacunación".

La presidenta fundadora del Club Rotario Centenario citó que hace 35 años esta organización abrazó el programa PoliPlus para combatir la enfermedad de la poliomielitis.

Señaló que, en paralelo a este programa, Rotary también trabaja en campañas contra el sarampión, la rubiola y las paperas.