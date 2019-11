Hay finanzas sanas en Matamoros: Piña

El presidente municipal de Matamoros, Horacio Piña, declaró que no será necesario recurrir a un crédito para enfrentar los compromisos del cierre de año, como el pago de aguinaldos. Aseguró que el municipio cuenta con "finanzas sanas".

El alcalde dijo desconocer la cantidad que será destinada para el pago de la prestación de aproximadamente 900 trabajadores municipales, pero aseguró que no se rebasará el monto que se gastó el año pasado, con la anterior administración.

"Gracias a Dios hay finanzas para cumplir con los compromisos. En cuanto a aguinaldos y todo lo que tenga que ver con el cierre de año, ya está programado. No se va a recurrir a préstamos ni nada. Debe haber alrededor de 900 empleados y no estamos rebasando todavía lo anterior, no tengo bien el dato pero creo que son alrededor de 4 millones de pesos", manifestó.

Como se recordará, ese gasto se solventa con recursos del Fondo de Fortalecimiento Municipal (Fortamun) y según se dijo se tiene contemplado desde inicios del año, por lo que ya están preparados con el recurso para cumplir con esa prestación, la cual se tiene que depositar antes del 20 de diciembre según la ley. En anteriores administraciones se les ha entregado en dos partes.

En relación al presupuesto que les asigna la federación, el edil dijo que esperan que no haya disminución el próximo año y que puedan al menos recibir el mismo monto del 2019, que fue de 247 millones de pesos.

"Con que no nos bajen lo que nos dieron este año, que fue de 247 millones de pesos y que nos respeten lo del Fortaseg, que gracias a Dios se le dio buen uso y vamos a entregar cuatro unidades, pero de que nos dejen la misma cantidad no es seguridad, pues se habla de que ya no va a haber Fortaseg".