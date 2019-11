Se quejan por basura de panteón

Después de la celebración del Día de Muertos, los ciudadanos dejaron bolsas de plástico, papel, tallos de flores, coronas inservibles y desechables en las calles que se encuentran alrededor del panteón Jardines del Tiempo, ubicado al oriente de la ciudad.

A pesar de que fue el pasado 3 de noviembre cuando se retiraron los puestos que vendieron flores, coronas y otros artículos, la zona quedó con basura regada por todos lados, lo cual ha generado la presencia de mosquitos y la llegada de perros callejeros, comentan los vecinos que habitan cerca de este camposanto.

"Fue mucha gente la que acudió a este panteón. Afuera del mismo se ubicaron diversos puestos para la venta de flores, entonces dejaron sus desperdicios a las orillas de esta calle, la Gilberto Rodríguez. Se están generando muchos mosquitos y no vemos que ninguna autoridad ni por parte del panteón, ni por parte del Municipio, vengan y se preocupen por limpiar", señaló la señora Lucrecia Ramírez, vecina del lugar.

Asimismo, el señor Rodolfo Herrera, quien de igual forma habita en los fraccionamientos contiguos a este panteón, mencionó que solamente se colocó un contenedor en el área, el cual fue insuficiente, ya que existe basura por todos lados, alrededor de las bardas del camposanto.

También comentó que los desperdicios, sumado a la maleza que existe en la zona, provocan que esta suciedad sea un foco de proliferación de más animales, como lo pueden ser las ratas. Hizo un llamado a las autoridades a las autoridades poner atención en este caso.

"Durante los días que dejaron poner a los puestos, yo no observé que nadie estuviera al pendiente de que se dejara limpia la zona. Es culpa, tanto de los comerciantes, como de la autoridad. Unos por no hacerse responsables de la basura que dejaron y los otros por no exigir un orden. Ahora pedimos que se ponga atención al caso y acudan a realizar la limpieza de esta vía en la que se transita diariamente", manifestó.

Agregó que esta parte de la ciudad está en el olvido. Señaló que además de que no cuenta con alumbrado público ahora vienen a sumarle basura. "Aquí no es un basurero, habitamos personas cerca del panteón", resaltó.

Este lunes 10 de noviembre se cumplirá una semana en la que la basura dejada en la zona por los visitantes y comerciantes que acudieron a este panteón, sigue ubicada en el mismo sitio. Los vecinos piden a las autoridades que se hagan responsables de la limpieza y además pongan atención a esta calle, ya que señalan que es peligrosa al no contar con alumbrado público.

Sin limpiar el lugar