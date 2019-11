Asegura gobernador que se busca solución a problemática de docentes

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, dijo que se abrirá una mesa de diálogo en la Secretaría de Educación Pública (SEP) a nivel federal para buscar de manera conjunta una solución a la problemática que enfrentan los maestros de La Laguna por la falta de pago de sus quinquenios.

Comentó que no se puede responsabilizar solamente al Gobierno del estado, pues es un tema que históricamente los docentes "nunca lo reclamaron y que ahora quieren que este Gobierno pague todo y es imposible, por más voluntad que tenga el gobernador para eso, materialmente sería imposible que nosotros tuviésemos la capacidad".

Según dijo, su Gobierno tendría que dejar de pagarle a los médicos y a otros sectores para poder esta prestación que por ley tienen los profesores de Durango.

"Estamos atendiendo, este Gobierno no ha dejado de escuchar los temas que no importa donde se hayan generado, lo que estamos buscando es cómo encontrarle una solución, no estamos echando culpas, lo que estamos buscando es soluciones", afirmó.

El gobernador también señaló que "a lo mejor legalmente tienen derecho a ello, de ninguna manera estoy desestimando eso, pero también este Gobierno ha cumplido con todos los compromisos. Durango es de las entidades que tiene mayores prestaciones".

Recientemente, los maestros realizaron un paro indefinido en 50 escuelas de La Laguna de Durango para demandar el pago de la rezonificación y los quinquenios.

Juan Villarreal, líder del Consejo Coordinador Obrero Popular (Cocopo) e integrante del Movimiento Base Magisterial, explicó que se debe pagar el 10 % del sueldo, lo que equivale a alrededor de 150 pesos por cada cinco años cumplidos.

La cantidad se debe entregar de manera quincenal. Actualmente les dan 10 pesos.

Además, hace días, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 44 también anunció una protesta en las instalaciones de la Subsecretaría de Educación.

La demanda fue que la rezonificación no se ha pagado y que el Estado argumentó que no había dinero y que era responsabilidad de la Federación.