Woody Allen pone fin a su batalla legal con Amazon

El cineasta Woody Allen llegó a un acuerdo en una demanda por incumplimiento de contrato de 68 millones de dólares contra Amazon. El cineasta demandó a Amazon en febrero después de que la compañía terminara su contrato de 2017 sin lanzar una película completa, A Rainy Day in New York.

Amazon había respondido que Allen, cuya hija Dylan lo acusó de abusar de ella cuando era niña, violó el acuerdo de 4 películas al hacer comentarios insensibles sobre el movimiento #MeToo.

En documentos presentados el viernes en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Allen y Amazon acordaron que el caso debe desestimarse.

No se revelaron los términos del acuerdo. Pero el sitio web Deadline citó fuentes que aseguraron que "al final no hubo ganadores en esto".

El cineasta siempre ha negado las acusaciones de abuso hacia su hija, que fueron investigadas pero que no dieron lugar a ningún cargo en su contra.

A Rainy Day in New York fue lanzado en el extranjero, pero no en Estados Unidos. La carrera de Allen se ha ralentizado en los últimos años, con varios actores que aparecieron en sus películas diciendo que no volverían a trabajar con él.