Aconsejan vacunarse para evitar enfermedades virales

Piden no bajar la guardia y acudir a vacunarse para evitar las enfermedades virales en esta temporada.

María de la Luz Martínez Hernández, presidenta fundadora del Club Rotario Centenario, dijo que la magnitud de enfermedades virales es tan grande que si no existiera la vacunación para prevenirlas ya se habría acabado la humanidad.

Reconoció que muchas personas no le dan la importancia debida a la vacunación, por lo que destacó que si no se hace como una campaña obligatoria para las autoridades de Salud, la gente no acudiría en forma voluntaria, situación que opinó que ha sido un problema con la vacunación del virus del papiloma humano.