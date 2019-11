Preparados para el pago de aguinaldos en Matamoros

No será necesario recurrir a un crédito, hay finanzas sanas para enfrentar los compromisos de cierre de año, como el pago de aguinaldo expresó el presidente municipal de Matamoros, Horacio Piña Ávila.

El alcalde dijo desconocer la cantidad que se destinará para el pago de esa prestación a los aproximadamente 900 trabajadores municipales, pero no se rebasará el monto que se gastó el año pasado con la anterior administración.

"Gracias a Dios hay finanzas para cumplir con los compromisos en cuanto aguinaldos y todo lo que tenga que ver con el cierre de año, ya está programado, no se va a recurrir a préstamos ni nada. Debe haber alrededor de 900 empleados y no estamos rebasando todavía lo anterior, no tengo bien el dato pero creo que son alrededor de 4 millones de pesos", señaló.

Como se recordará ese gasto se solventa con recursos del Fondo de Fortalecimiento Municipal (Fortamun) y según se dijo está contemplado desde inicios del año, por lo que ya están preparados con el recursos para cumplir con esa prestación que de acuerdo a la ley, se tiene que depositar antes del 20 de diciembre y en algunas administraciones se ha les ha entregado en dos partes.