Jorge Ortiz de Pinedo, dispuesto a seguir luchando por la cultura

Aun cuando le preocupa la situación actual, el productor y actor mexicano Jorge Ortiz de Pinedo aseguró que su amor a México lo lleva a que desde su trinchera siga apoyando la cultura, porque está satisfecho con lo que hace y se mantendrá en la búsqueda de espacios para presentar sus espectáculos.

“Yo solo sé entretener y de eso vivo”, comentó en entrevista con Notimex el histrión, quien durante seis décadas se ha dedicado a la actuación y a la producción, así como a la administración teatral, capítulo que le ha dejado sinsabores, como ocurrió con el Centro Cultural San Ángel, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón.

"Yo reconstruí el espacio teatral para poder montar diversos trabajos", refirió el histrión, quien añadió que durante siete años presentó 25 puestas en escena que en su opinión fueron éxito, y en cuestiones económicas varias le dieron resultado; sin embargo, con la llegada a la alcaldía de la administración actual, se decidió que "el teatro tenía que regresar al pueblo".

Con esto último el productor no estuvo de acuerdo, porque considera que el pueblo no solo son las personas de escasos recursos, sino todo ciudadano del país, además de que el inmueble estaba dando resultados al promover el arte teatral, que forma parte de la cultura.

“Me decían que era un monopolio, pero no era así, porque me asociaba con otros amigos productores y la delegación cobraba su parte por el alquiler del lugar; sin embargo, un día me dijeron que tenía tres días para desalojar mis cosas”, refirió el hijo de los también actores Óscar Ortiz de Pinedo y Lupita Pallás.

Las autoridades ya habían hecho un inventario, en el que no contemplaron todo lo que el artista había puesto y sin más tuvo que sacar sus cosas del lugar.

El actor Sergio Mayer, quien ahora es presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, le ofreció en ese momento ayuda, pero ésta no llegó, porque meses después el lugar fue concedido a otra empresa y reabrió las instalaciones con la pieza teatral Defendiendo al cavernícola.

“Esta persona que ahora es diputado me ofreció ayuda y confié. Lo que me hizo fue para mí una sorpresa, pero bueno, sigo haciendo teatro con mis recursos”, mencionó Ortiz de Pinedo, quien lo mismo monta obras de teatro clásicas que de comedia, o produce programas de televisión.

“Pude haberme enfrascado en un pleito con el Gobierno de la Ciudad de México, que dirige Claudia Sheinbaum, a quien considero una buena persona, pero no. No me parece lo que hicieron” --recordó.

“Yo sigo bajo la misma línea de impulsar la cultura. Estoy satisfecho con lo que hago y seguiré en mi búsqueda de espacios, como lo he hecho hasta ahora”, dijo el protagonista de Una familia de 10, quien rechazó la posibilidad de regresar a ese teatro, porque le parece indigno lo que le pasó y la manera en la que lo desalojaron.

A la par, el actor lucha contra el Impuesto Sobre Espectáculos Públicos (ISEP), por el cual pagan 8 por ciento por taquilla. “Si nosotros pagamos esto, no podremos sostenernos ni seguir con las producciones, entonces tenemos que hacer algo por ello. Estamos en pláticas con la Secretaría de Finanzas. No pretendemos que se elimine la Ley de Espectáculos Públicos, pero sí queremos que se analice nuestro caso como teatreros.

“Es importante hablar de estos temas y hacer saber lo que sentimos. Amo México, pero me duele lo que está pasando y esta sensación de incertidumbre”, comentó el protagonista de series como Dr. Cándido Pérez, personaje por el que en estos tiempos sigue siendo identificado.

Ortiz de Pinedo aseguró que desde su trinchera sigue apoyando el arte y prueba de ello es su próximo montaje, 12 hombres en pugna, del que aún no tiene elenco, pero confía en que logrará rebasar lo hecho con obras anteriores.