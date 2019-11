Muere fotógrafo de The Beatles, Robert Freeman

El fotógrafo Robert Freeman, quien ayudó a definir la imagen de The Beatles en algunas de sus portadas más emblemáticas, falleció a los 82 años, dio a conocer el sitio web oficial de la banda, que se reservó las causas del deceso.

Freeman fue el responsable de la portada del álbum With The Beatles, de 1963, una fotografía en blanco y negro en la que se ven los rostros de los cuatro integrantes del Cuarteto de Liverpool en un inteligente juego de sombras. La misma imagen se utilizó para el álbum Meet The Beatles, de 1964, que fue lanzado para el mercado estadounidense.

A manera de homenaje, Paul McCartney escribió en su sitio electrónico: “La gente a menudo piensa que la foto de portada de Meet The Beatles de nuestros rostros a media sombra fue una foto de estudio cuidadosamente arreglada. De hecho, Robert la tomó con bastante rapidez en el pasillo de un hotel en el que nos estábamos quedando, donde la luz natural provenía de las ventanas al final del pasillo.

“Fue uno de nuestros fotógrafos favoritos durante los años de The Beatles, a él se le ocurrieron algunas de las portadas más icónicas de nuestros discos. Era imaginativo y un auténtico pensador original”, finalizó McCartney en su texto de despedida.

Por su parte, Ringo Starr se limitó a escribir en Twitter: “Que Dios bendiga a Robert Freeman, paz y amor a toda su familia”.

Otras de las portadas que estuvieron a cargo de Freeman fueron las de los álbumes Beatles for sale, de 1964; Help!, de 1965, en la cual los miembros de la famosa agrupación hicieron señas al estilo de los semáforos antiguos, y Rubber soul, de 1965, para la que estiró los rostros de los cantantes, un claro adelanto del estilo psicodélico que se popularizó años más tarde.